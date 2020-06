Série spéciale : Citroën C1 JCC+

Citroën présente une nouvelle série spéciale sur sa petite citadine : la C1 JCC+, inspirée par le créateur français Jean-Charles de Castelbajac.

Comme toute série spéciale réussie, cette Citroën C1 JCC+ se dote d’équipements en plus comme la climatisation automatique, de l’allumage automatique des feux de croisement, et de nombreux éléments de personnalisation. Extérieurement, elle se distingue par la présence d’un toit noir, d’élargisseurs d’ailes, de stickers de custode, de sigles JCC+ sur les portes avant et la vitre de hayon, et de coques de rétroviseurs colorées. Sans oublier les jantes alliage 15″ Planet Black et les vitres arrière surteintées.

L’habitacle n’est pas en reste avec une sellerie spécifique, un bandeau rouge sur la planche de bord et des surtapis assortis.

Jean-Charles de Castelbajac utilise toujours les couleurs primaires qu’il décline ici : le Rouge de la passion, le Bleu de l’espoir, le Jaune du rayonnement ! Les acheteurs auront tout de même le choix entre plusieurs teintes de carrosserie : Blanc Lipizan, Gris Gallium, Gris Carlinite, Noir Caldera et Rouge Scarlet.

Un seul moteur sera proposé : le petit moteur atmosphérique VTI 72 ch S&S BVM Euro 6.

Le prix n’a pas encore été communiqué mais devrait être légèrement supérieur à celui de la finition Shine, qui est de 14250 euros.

