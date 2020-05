Nouveau Volkswagen Nivus, ni connu…

Nouveau Volkswagen Nivus

Volkswagen n’en finit plus de décliner sa gamme de SUV sous toutes les formes. Pour l’Amérique latine, ce nouveau Nivus se présente comme un SUV coupé de 4,26 m de long, soit 15 cm de plus que le Volkswagen T-Cross. La lunette arrière fortement inclinée lui donne un style bien plus dynamique et plaisant à l’oeil que son équivalent classique. Au niveau des portières, les plis de caisse semblent empruntés à la Polo. On note aussi la présence d’une troisième vitre latérale, autre élément distinctif de ce modèle. La partie arrière utilise un élément noir pour relier les deux feux arrière, un effet de style très en vogue actuellement.

Malgré son badge 200 TSI, cette version de présentation dispose en fait d’un 3 cylindres Flexfuel de 128 ch et 200 Nm de couple. Ce moteur est associé à la traction avant et à une boîte automatique à 6 rapports.

Programme en Europe mais pour le courant de l’année 2021, le Nivus reprendra certainement les motorisations les plus prisées en Europe comme le 3 cylindres 1.0 TSI. Ce nouveau SUV reprend en effet la plate-forme MQB, ce qui lui donne accès à une vaste banque d’organes. Le constructeur allemand a choisi de développer et de présenter son Nivus au Brésil, qui sera également son pays de production.

Petite précision : si au Brésil le Nivus s’appelle ainsi en référence à la Virtus ( la Polo 4 portes ), il changera de patronyme pour l’Europe, on parle déjà du nom T-Sport.

Nouveau Volkswagen Nivus

Nouveau Volkswagen Nivus

Nouveau Volkswagen Nivus

Nouveau Volkswagen Nivus

Nouveau Volkswagen Nivus

Nouveau Volkswagen Nivus