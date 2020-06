Focus sur la nouvelle BMW M440i xDrive

nouvelle BMW M440i xDrive

La nouvelle génération de la Série 4 Coupé s’accompagne dès son lancement d’une première version sportive M440i xDrive. En attendant la future M4 Coupé !

Que nous réserve cette nouvelle sportive ? Commençons tout d’abord par sa nouvelle robe, avec une face avant qui tranche radicalement avec le modèle sortant. Les designers BMW nous ont préparé progressivement à l’arrivée du nouveau style de la marque, avec des calandres qui ont pris de l’ampleur notamment sur la nouvelle Série 1 ou la Série 7 restylée. Cette évolution peut choquer ou séduire, elle marque en tout cas un tournant dans le design de la marque bavaroise. Le profil adopte des flancs épurés, qui s’habillent de bas de portes qui contrastent ici avec la teinte blanche de la caisse. Jantes alliage spécifique et inserts en carbone distinguent cette version d’une « simple » 420d Coupé.

Avec 4,76 m de long, la nouvelle BMW Série 4 Coupé est plus longue de 12 cm, plus large de 2 cm, mais elle réduit légèrement sa hauteur de 0,6 cm. Les proportions sont parfaites pour un coupé à la fois dynamique et élégant. La version photographiée ici est une M440i xDrive, et donc dotée du fameux pack carrosserie M.

Sous le capot de la nouvelle BMW M440i xDrive, on retrouve un 6 cylindres en ligne de 3.0 L de cylindrée avec une puissance de 374 ch. Avec la transmission intégrale xDrive et la boîte Steptronic à 8 rapports, cela permet à cette sportive de passer de 0 à 100 km/h en seulement 4,5 s, et d’atteindre 250 km/h. A comparer avec les 5 s de la précédente M440i de 2017 qui disposait en son temps de 326 ch.

La nouvelle BMW M440i bénéficie d’une micro hybridation 48V qui ajoute un boost de puissance de 11 ch et aussi d’améliorer l’efficience globale. Et on ne peut qu’admirer les rejets de CO2 situés seulement entre 155 et 163 g pour un engin de cette puissance.

Centre de gravité en baisse, rigidité en hausse et répartition des masses 50-50 devraient assurer un agrément de conduite plus que plaisant.

Il faudra compter 68400 euros sans les options pour s’offrir ce nouveau bolide, qui devrait rencontrer à n’en pas douter un joli succès en Europe.

