Nouveau Hyundai Santa Fe 2020

Alors qu’il fête cette année ses 20 ans de carrière, le grand SUV Hyundai Santa Fe s’offre une cure de jouvence. Il est étonnant que cette quatrième génération lancée en 2018 soit déjà restylée, avec une arrivée prévue à l’automne prochain. Mais ce best-seller de Hyundai semble avoir droit à tous les égards, et les constructeurs asiatiques sont plus rapides à renouveler leurs modèles que les européens. La face avant est modifiée en profondeur, avec une calandre élargie qui rejoint les blocs optiques et s’habille d’un nouveau motif. Les feux de jour à LED placés en position haute en profitent pour revoir leur dessin, et ne sont plus soulignés d’un jonc chromé. Vu de derrière, le Santa Fe 2020 se distingue par des feux redessinés et reliés par un bandeau lumineux très fin.

Les designers Hyundai ont également élargi les passages de roues et renouvelé le dessin des jantes alliage, en 20 pouces sur les photos.

Dans l’habitacle les nouveautés comprennent une nouvelle console centrale, un écran central de 10,25″ pour l’affichage de la navigation par satellite, des caméras de stationnement et des services connectés.

«Nous avons modernisé le New Santa Fe avec des fonctionnalités haut de gamme et une esthétique attrayante qui ne manqueront pas d’ajouter de la valeur», a déclaré SangYup Lee, vice-président directeur et chef du Global Design Center. «Les lignes audacieuses qui s’étendent d’un côté à l’autre et d’avant en arrière donnent à Santa Fe un look robuste mais raffiné que les clients des SUV recherchent. De plus, nous avons ajouté de nombreuses caractéristiques et fonctions pour créer un VUS véritablement axé sur la famille et agréable à conduire. »

Les prix n’ont pas encore été communiqués pour ce nouveau modèle.

