Fin de partie pour la Citroën C4 Cactus

Nouvelle Citroën C4 Cactus

Citroën présentera sa nouvelle compacte le 30 juin prochain, ce qui sonne le glas de la carrière de la C4 Cactus. A son lancement, la C4 Cactus était présentée comme une voiture « essentielle ». Hésitant entre berline et SUV, elle se positionnait comme une alternative aux C3 et C4, alors que le C3 Aircross n’existait pas encore. Ce positionnement incertain, et certains défauts comme une présentation extérieure clivante et des lacunes d’équipement n’ont pas joué en sa faveur. Sans oublier les combinaisons parfois douteuses au niveau des couleurs entre les gros Airbump de portières et la teinte de carrosserie…

En 2018, la disparition de la C4 du catalogue et l’arrivée du SUV C3 Aircross changent la donne et la C4 Cactus est repositionnée comme une berline compacte. Les designers revoient leur copie avec un style plus consensuel, les ingénieurs ajoutent de nouveaux amortisseurs pour plus de confort. Mais le mal était fait : en France, elle ne parviendra jamais à se hisser dans le top 10 des ventes ni même dans le top 20.

Cet échec condamne ainsi le modèle, qui sera remplacé en fin d’année par une vraie compacte plus séduisante et avec des prestations supérieures.

Mais ceux qui aiment les voitures mal aimées peuvent encore s’offrir une C4 Cactus avant cet automne. La gamme est réduite avec la seule finition Shine, qui comprend de série : jantes alliage 17″, vitres arrière surteintées, pack Drive Assist, pack visibilité, caméra de recul, accès et démarrage mains libres, Connect Nav et Connect Box. Citroën ne laisse plus que deux moteurs au choix : le bloc BlueHDI 100 à 23500 euros et le Puretech 110 à 21350 euros. De belles remises seront certainement possibles, avis aux amateurs…