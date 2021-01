Série spéciale : Audi A4 et A5 S Edition

Audi A4 et A5 S Edition

Chez Audi, les séries spéciales ne sont pas légion, encore moins que les modèles comme l’A4 ou l’A5. Quand il y en a, autant dire tout de suite que c’est généralement intéressant commercialement !

Quatre carrosseries sont concernées : les A4 berline et Avant, et les A5 Coupé et Sportback.

Et c’est la finition S Line très convoitée qui sert de base à cette série spéciale destinée au marché français.

Extérieurement, le pack carrosserie S Line est bien entendu de série et se complète de jantes alliage 18″ Audi Sport pour l’A4, et de jantes 19″ Audi Sport pour les A5.

Les A4 berline et A5 coupé se parent également d’un pavillon de toit peint en noir ( voir ci-dessous ), et du pack extérieur brillance noir titane Audi exclusive. Le logo Audi reste néanmoins chromé et non noir. Les projecteurs avant Matrix LED sont de série, tout comme les feux arrière à LED.

Dans l’habitacle, la sellerie cuir et alcantara habille des sièges avant Sport S électriques, chauffants et massants. Le pack éclairage multicolore fait partie de la dotation, tout comme le vitrage acoustique et athermique.

Quatre moteurs au programme de cette série, selon les modèles : 35 TFSI et 40 TFSI, 30 TDI (uniquement pour l’Audi A4), 35 TDI et 40 TDI.

Les prix débutent à 46665 euros pour l’Audi A4 berline S Edition 35 TFSI BVM6, et à 56230 euros pour l’A5 Coupé S Edition. Ce qui nous fait au final un pack d’équipement facturé 4000 euros.

