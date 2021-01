Des BMW hybrides plus abordables: 320e et 520e !

Nouvelle BMW 320e

BMW poursuit l’électrification de ses gammes, et nous propose une nouvelle déclinaison sur les Série 3 et Série 5. Les nouvelles BMW 320e et 520e disposent d’un moteur essence 4 cylindres 2,0 litres développant 163 ch, soit une trentaine de moins que celui des 320i et 520i. Mais le système hybride dispose également d’un moteur électrique de 83 kW pour la 320e et et de 80 kW pour la 520e, avec dans les deux cas la même puissance cumulée de 204 ch.

La puissance passe sur les roues arrière, mais la présence de la tranmission intégrale xDrive permet également de passer la puissance sur les 4 roues.

Avec une boîte automatique à 8 rapports et un couple de 350 Nm, les performances ne sont pas celles de sportives mais se défendent très bien. La BMW 320e passe de 0 à 100 km/h en 7,9 s, et atteint 225 km/h en vitesse de pointe. La 520e, plus lourde, doit se contenter de 8,2 s et de 218 km/h en pointe.

Nouvelle BMW 320e

Il s’agit de nouvelles versions hybrides rechargeables, qui peuvent aussi rouler jusqu’à 140 km/h en tout électrique. La batterie lithium-ion de 12,0 kWh affiche une capacité de 34 Ah, qui autorise de 45 à 61 km d’autonomie selon les modèles.

Les ingénieurs BMW ont placé la batterie sous la banquette arrière, et le volume du coffre est donc seulement en légère diminution.

Bien évidemment l’atout est de pouvoir également se dispenser de malus écologique, avec des émissions de CO2 sous la barre des 50 g pour toutes ces nouvelles versions. Les prix débutent à 46500 euros pour la 320e berline, et à 52650 euros pour la 520e.

Cela fait désormais un total de quatre versions hybrides rechargeables pour la Série 3, et de cinq pour la Série 5.

