BMW M5 CS : baisse de poids surfacturée

BMW M5 CS

BMW M nous dévoile une nouvelle déclinaison très collector de la M5. Il s’agit non seulement de la toute première M5 CS, mais aussi du modèle le plus puissant de toute la gamme M.

Prenez une M5 Competition, allégez la de 70 kg, revoyez les trains roulants et chaussez là de pneumatiques Pirelli P Zero Corsa, et vous obtenez une M5 CS.

Sous le capot de la nouvelle BMW M5 CS, on retrouve le bloc V8 4,4 L développe pas moins de 635 ch ! Une belle puissance, mais finalement seulement 10 ch de plus qu’une M5 Competition.

Avec la baisse de poids, cette ultra-sportive s’autorise un 0 à 100 km/h en seulement 3,0 s. On pourrait croire qu’elle devient la berline la plus rapide du monde, mais c’était sans compte sur l’arrivée de la Tesla Model S Plaid qui se contente, elle, de 2 s !!

C’est toujours 3 dixièmes de moins qu’une M5 Competition me direz-vous.

Nouvelle BMW M5 CS

La présentation est séduisante avec des jantes forgées 20 pouces Gold Bronze, teinte reprise pour les logos M5 CS. Et c’est dans les détails que la personnalisation opère, avec du plastique renforcé de fibres de carbone (PRFC) utilisé pour de nombreux éléments : capot avant, lèvre aérodynamique, coques des rétroviseurs extérieurs, spoiler arrière, diffuseur arrière, couvre moteur M Power et silencieux d’admission.

Ou pourra également citer le système d’échappement sport en acier spécial comprenant quatre sorties au design « épuré ». Les freins en céramique M Carbon font également partie de la dotation de série.

L’ambiance n’est pas en reste à l’intérieur avec une sellerie en cuir Merino noir, avec des surpiqûres en rouge Mugello. Les sièges avant M Carbon devraient donner envie d’aller faire de belles sorties sur la piste.

Pour ceux qui seraient tentés par cette ultra-sportive dont l’espèce semble vouée à disparaître à brève échéance, la note sera salée. Pour la France le prix de départ est tout simplement de 199.900 euros ! 70.000 euros de plus que la M5 Competition : avouez qu’à ce tarif, on préfère s’offrir une M5 Competition et un Z4 M40i…

Nouvelle BMW M5 CS

Nouvelle BMW M5 CS

Nouvelle BMW M5 CS

Nouvelle BMW M5 CS

Nouvelle BMW M5 CS

Nouvelle BMW M5 CS

Nouvelle BMW M5 CS

Nouvelle BMW M5 CS

Nouvelle BMW M5 CS

Nouvelle BMW M5 CS