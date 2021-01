Révision de voiture : comment faire soi-même

Révision de voiture

Une révision de voiture peut coûter cher, surtout chez un concessionnaire de la marque de son véhicule. Mais pour de nombreux bricoleurs et amateurs de mécanique, il est tout naturel de réaliser soi-même sa révision. Alors compliqué ou non ?

L’entretien d’une voiture coûte en moyenne 900 euros ! Il est donc largement possible de faire des économies.

On commence par les pièces auto, dont les tarifs ont augmenté de plus de 25 % en 10 ans. La solution est de passer par un site internet spécialisé pour acheter des pièces détachées automobiles, comme Autodistribution. Les prix sont attractifs, avec des pièces d’origine et vendues avec des marges plus réduites. Les sites internet jouent sur le volume pour vous permettre de profiter de cette guerre des prix, sans incidence sur la qualité des produits commandés.

Les vérifications : à la portée de tous

Pas besoin d’être un expert pour simplement réaliser les vérifications de base. Vous pouvez vérifier le niveau d’huile tous les 6 mois, pour constater une éventuelle fuite. En regardant votre place de stationnement, vous saurez également si votre voiture rencontre des problèmes de fuites.

Le niveau de liquide de refroidissement est également important à contrôler, pour éviter la surchauffe.

Tous les ans, vous pourrez également contrôler visuellement le niveau du liquide de freins.

Et enfin bien entendu la pression des pneus : si votre voiture n’est pas équipée d’un détecteur de sous-gonflage, vous pouvez la vérifier tous les mois ou avant un grand trajet.

Vous pouvez aussi vérifier l’usure des pneumatiques chaque année, voire plus souvent si vous êtes un gros rouleur ou si vous constatez une différence de comportement au volant.

La révision : à faire une fois par an en moyenne

Parmi les remplacements à effectuer chaque année, le changement du filtre à air. Le filtre habitacle sera important à changer si votre voiture dispose de la climatisation.

Lors de la vidange, vous en profiterez pour changer le filtre à huile.

Autre remplacement à faire tous les 30000 km : les bougies d’allumage sur une voiture essence.

Et si vous n’êtes pas partisan de vous lancer sans suffisamment de connaissances, pourquoi ne pas vous tourner vers un atelier participatif ? Vous pourrez ainsi apprendre tout en pratiquant.

Mécanique à domicile

Pour apprendre soi-même, vous trouverez également de très nombreux tutos, notamment sur youtube.

Vous serez peut-être coincé par l’absence d’outillage professionnel. Là encore une solution : les self-garages, où vous pourrez accéder à des installations professionnelles pour un prix réduit.

De nombreuses opérations sont donc faciles à aborder : faire sa vidange, changer la batterie, remplacer les filtres à air et filtre d’habitacle, changer une ampoule ou encore les plaquettes de freins. En revanche s’attaquer au remplacement d’une courroie de distribution nécessite plus de connaissances pour ne pas risquer une casse moteur. Il vaudra alors mieux passer par un professionnel, ou prendre des cours de mécanique !