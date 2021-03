Kia EV6

Le Kia EV6 est un événement pour la marque coréenne, puisqu’il s’agit de son premier modèle 100 % électrique. Et là on ne parle pas d’un modèle électrifié comme les précédentes Kia Soul et Kia Niro électrique EV mais bien d’un modèle qui ne sera jamais proposé en moteur thermique.

L’EV6 inaugure à la fois une nouvelle « Plateforme Internationale Modulaire Electrique » (E-GMP), ainsi qu’un design inédit et spécifique au modèle. La nouvelle philosophie de design Kia s’intitule : Opposites United. Il s’agit de 5 piliers, rien que ça ! Les voici dans les deux langues : « Bold for Nature » / (L’audace par nature), « Joy for Reason » / (La joie pour raison d’être), « Power to Progress » / (Le pouvoir de progresser), « Technology for Life » / (La technologie pour la vie), et « Tension for Serenity » / (La tension comme gage de sérénité). Les trois centres de design Kia basés à Namyang (Corée du Sud), Francfort (Allemagne) et Irvine (Californie, États-Unis) ont collaboré à la création de l’EV6.

Kia a privilégié la berline au SUV pour sa première voiture électrique, avec un gabarit assez imposant. L’EV6 mesure en effet 4,68 m de long, avec un empattement de 2,90 m. Ses porte à faux courts dynamisent la ligne, marquée par des flancs épurés.

Profil de la nouvelle EV6 de Kia

Deux configurations mécaniques seront proposées en standard. En entrée de gamme, la Kia EV6 sera entraînée par un unique moteur électrique de 169 ch avec un pack de batteries de 58 kWh. Cette version est annoncée avec une autonomie de 400 km en cycle WLTP.

La seconde EV6 dispose de deux moteurs électriques et délivre une puissance de 217 ch, avec une batterie de 77,4 kWh. L’autonomie est alors boostée à 510 km.

Et pour aller contrer les Tesla, Kia déclinera également une version sportive dotée d’une puissance de 584 ch ! Cette EV6 e-GT pourra passer de 0 à 100 km/h en 3,5 s, et atteindra 260 km/h.

Les prix sont d’ores et déjà connus : ils débutent à 47990 euros et grimpent à 66990 euros pour la sportive EV6 e-GT. On est désormais loin des petites Kia moins chères que leurs concurrentes européennes !

La nouvelle EV6, 100 % électrique

L’intérieur de l’EV6 présente un large écran incurvé au centre