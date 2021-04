Peugeot : zoom sur l’évolution inédite du design de la marque

Le nouveau logo est apposé sur les ailes avant de la nouvelle 308

Peugeot a dévoilé son nouveau logo et son identité de marque qui s’inscrivent dans son projet de devenir un « généraliste haut de gamme ». La marque met un nouvel accent sur les points de contact avec ses clients. Ce dernier logo est le 11e à émerger du fabricant français, les 10 précédents portant déjà l’image d’un lion depuis le premier en 1850. La nouvelle identité de la marque Peugeot va initialement être déployée dans son matériel de communication ainsi que ses concessions.

Après les points de vente phares, tous les concessionnaires du monde entier vont être relookés d’ici à 2023. En attendant, ce zoom sur l’évolution inédite du design de la marque Peugeot offre un bel aperçu de sa volonté de modernité.





Histoire du logo Peugeot, l’omniprésence du lion

Au moment de rechercher le véhicule d’occasion de vos rêves, vous allez certainement remarquer que Peugeot a une longue histoire, tout comme son logo. Il suffit de comparer le design des Peugeot 3008 à celui des modèles moins récents pour s’apercevoir que cette marque automobile n’en est pas à son coup d’essai. L’évolution du logo de Peugeot va du lion original et de la flèche, à différentes versions qui ont toujours gardé quelque chose en commun : la figure du lion.

L’ancien logo sur votre véhicule d’occasion

Si vous regardez les différents logos Peugeot sur les véhicules d’occasion, vous allez clairement remarquer que le lion est omniprésent. Que ce soit sur une Peugeot 3008 ou un modèle plus ancien, cet animal reste l’esprit de la marque !

Notez aussi que les logos officiels sont ceux utilisés par le siège en France. Cependant, divers designs ont été utilisés à des moments différents selon les pays. Par exemple, la version 1960-1964 a été adoptée beaucoup plus longtemps en Argentine, tandis que celle de 1964-1976 n’y a jamais été utilisée.

Le nouveau design de Peugeot est une révision de l’un des logos les plus éphémères : celui figurant sur un véhicule d’occasion version 1960-1964. Même s’il n’a pas été utilisé depuis longtemps, c’est le plus emblématique ! Un fait d’ailleurs reconnu par l’équipe de conception de la marque.

Une nouvelle règle de design de marque : penser grand

La nouvelle identité du design de la marque Peugeot est un pont entre son histoire et sa vision de l’avenir. En 2018 déjà, la marque avait choisi pour ambassadeur une sculpture de lion géant aux traits contemporains. La nouvelle identité du logo suit cette logique créative avec son apparence (une tête de lion dans un triangle) qui conjugue l’histoire de la marque avec un design très moderne. Elle va probablement être la superstar de toute convention automobile dans un proche avenir.

Origine du lion hissé

Le symbole du lion figurant sur votre Peugeot 3008, 508 SW ou 208 est utilisé depuis plus d’une centaine d’années. La première version avec cet animal marchant sur une flèche a été déposée en 1858.

Étant donné les modèles qu’il y a eu entre temps, il est normal que le logo sur votre véhicule d’occasion Peugeot 3008 ou 208 ait l’air différent, mais l’esprit est à peu près le même.

Évolution inédite du design de la marque : le nouveau logo Peugeot

La Peugeot 308 de nouvelle génération sera la première voiture de la marque française à porter le nouvel emblème. Et le style du modèle du segment C devrait être aligné sur les produits les plus récents comme la Peugeot 3008.

Des choix de design justifiés

Peugeot a consacré tout un site pour expliquer la portée de ce nouveau logo. Ils sont fiers et ça se voit. Le logo de la marque Peugeot est désormais composé de trois éléments indissociables : le bouclier, le lion et le mot-symbole Peugeot. L’équipe de conception interne a créé une présentation interactive pour le montrer.

Le logo est présenté en 4 versions différentes. Concernant les idées d’utilisation, le livret de directives Peugeot inclut des suggestions pour leurs partenaires et agences de design du monde entier. Les logos s’appliquent à différents scénarios, des annonces simples à la conception des applications mobiles et des sites web de vente de véhicules d’occasion.

Les couleurs de la marque Peugeot

Le nouveau design de la marque Peugeot utilise les mêmes principes que le Quantum UX (QUX). Les palettes de couleurs évoluent et changent constamment, le tout en fonction de différents scénarios.

Le géant français de l’auto précise que ses couleurs évoquent la puissante explosion d’une étoile lumineuse, avec un bleu brillant, radieux et jamais terne : telle une supernova ! Pour être clairement identifiée, la marque a ses propres couleurs spéciales.

L’usage des couleurs

Les noms des couleurs de branding utilisées sont : Procyion Blue, Black, White et Vesta Grey. Comme pour le logo, les lignes directrices du brandbook incluent des exemples sur la manière et le moment d’utiliser correctement les couleurs.

Il existe 2 palettes de couleurs supplémentaires pour différents scénarios de conception. L’une d’elles est ce que Peugeot appelle Sport Colors.

Il existe aussi une troisième palette de couleurs entièrement composée de nuances de bleu. La première, l’Armand Blue est une nuance bleu foncé, qui ne doit être utilisée que pour la vente au détail et la signalisation. Ensuite, le Dark Saphir est plus foncé, évoquant un certain chic pour les produits et vêtements. Enfin, le Kyanite Blue est plus vibrant avec une touche de rouge, à utiliser dans les lignes de style Lifestyle.

Avec ce nouveau design de la marque Peugeot, le mouvement et la fluidité des conceptions web, des applications mobiles, ainsi que de la papeterie sont tout simplement incroyables.

Conclusion sur le logo Peugeot et le changement de marque

L’essentiel pour le nouveau logo Peugeot est que c’est l’une des refontes de marque les plus spectaculaires jamais réalisées.

Faire évoluer le design de la marque avec un lion géant de 12 mètres de haut en 2018 était déjà une déclaration de principe, mais ce nouveau mariage entre passé et modernité avec un logo aux traits modernes est encore plus remarquable. La principale différence du nouveau design avec le logo figurant sur un véhicule d’occasion Peugeot 3008 est l’absence du corps du lion.

L’utilisation de concepts comme le QUX et le Sensorial UX, l’accessibilité universelle et d’autres facteurs qui révolutionnent la manière d’appréhender les marques, sont totalement réussis.