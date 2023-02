Geely lancera-t-il la marque de luxe Galaxy en Europe ?

Geely lance la nouvelle marque électrique Galaxy

En Chine, le groupe automobile Geely est très développé. Son éventail de marques se développe : propriétaire de Volvo, Geely est aussi à la manoeuvre avec Mercedes pour la marque Smart, et exporte déjà en Europe les SUV Lynk & Co. Mais cela ne suffisait pas : Geely lance une toute nouvelle marque premium, intitulée Galaxy. Avec un lancement en grande pompe, et plusieurs modèles et concepts déjà dévoilés. Mais contrairement à ce qu’on aurait pu croire, Galaxy ne vise pas seulement Tesla, puisque certains modèles sont des hybrides rechargeables.

Galaxy L7 : un SUV hybride rechargeable

Premier modèle présenté par Galaxy, le L7, un SUV hybride rechargeable. Les réservations sont déjà ouvertes en Chine, pour des livraisons qui débuteront au deuxième trimestre. Tout va très vite en Chine, entre la présentation et la commercialisation d’un modèle ! Le L7 est axé sur la sécurité et l’autonomie, et mesure 4,70 m de long. A bord, le système multimédia sera très évolué puisqu’il embarque une puce Qualcomm Snapdragon 8155 et un nouveau système d’exploitation Galaxy N-OS. Le L7 est basé sur la plate-forme E-CMA, co-développée avec Volvo.

Deux niveaux de puissance sont annoncés : 287 kW et 488 kW. Il s’agit du groupe motopropulseur hybride NordThor Hi-X 8848, qui fait référence à la hauteur de l’Everest.

Avec les normes et les conditions CLTC, l’autonomie est annoncée à 1370 km !

Au sein de la nouvelle marque, les modèles L désigneront les hybrides PHEV, alors que les Galaxy E correspondent aux véhicules 100 % électriques. Une nomenclature assez simple à comprendre, très logique, très chinoise.

Une arrivée en Europe plus que probable

Geely a déjà programmé le lancement de pas moins de 7 modèles d’ici 2025, 4 hybrides rechargeables et 3 électriques. Trois modèles sont déjà prévus pour cette année en Chine : les L6, L7 et E8.

La nouvelle marque s’est aussi accompagnée de la présentation d’un concept car de berline coupé 4 portes ultra luxueuse, intitulée Light Concept. Celle-ci pourrait préfigurer la berline E8, qui vise pas moins que la Porsche Taycan !

Pour l’heure Geely n’a pas mentionné l’arrivée en Europe des Galaxy, mais un indice peut laisser le supposer. Dans la conférence de présentation, le vice-président de Geely Auto a indiqué que le cloud de Geely et la sécurité de la confidentialité liée aux données du conducteur respectent les normes les plus élevées, et notamment le GDPR européen !

Les futures Galaxy

