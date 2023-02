Nissan veut vendre 98 % de voitures électrifiées d’ici 3 ans seulement

Le nouveau Nissan X-Trail sur la route

Nissan avait déjà annoncé un vaste plan d’électrification de sa gamme, intitulé « Nissan Ambition 2030 ». Au vu du développement de la demande, le constructeur japonais a décidé d’accélérer encore.

Cette annonce fait suite à la révision récente du partenariat avec Renault, la fameuse Alliance.

Encore plus de modèles électrifiés à venir

Nissan avait donc annoncé un plan-produit comprenant 23 véhicules électrifiés, dont 15 modèles 100 % électriques, d’ici 2030 et pour l’ensemble des marchés mondiaux.

Ce sera finalement 27 véhicules électrifiés qui verront le jour, dont 19 modèles 100 % électriques. Le changement repose donc sur l’ajout au programme de quatre nouveautés électriques, dont on ne connait pas encore le détail à l’heure actuelle. La seule indication concerne l’ajout d’un modèle électrique pour la Chine.

En 2022, Nissan a lancé en Europe le SUV Ariya, le Juke Hybrid ainsi que les Qashqai et X-Trail dotés de la nouvelle motorisation électrifiée E-Power. L’année prochaine, Nissan commercialisera une nouvelle Micra 100 % électrique dérivée de la future Renault 5 électrique.

Des ventes électriques ambitieuses

Le constructeur japonais assure désormais que d’ici seulement 3 ans, 98 % de ses ventes seront électrifiées en Europe. Cela suppose donc une accélération sur les nouveaux modèles, mais aussi un ménage de la gamme actuelle !

En fait, il n’y aura pas tant de modèles que ça à dégager…La gamme comporte actuellement en France seulement 6 modèles. La Micra sera remplacée en 2024, les Juke, Qashqai et X-Trail disposent déjà d’une motorisation hybride, et les Leaf et Ariya sont des modèles électriques. Seules quelques motorisations sont donc à sortir, comme par exemple les Mild Hybrid 140 et 158 ch du Qashqai, qui ne disposent que d’une hybridation légère.

Dans le monde, les chiffres sont moins portés sur l’électrification. A l’échelle mondiale, Nissan vise 55 % de modèles électrifiés en 2030.