Hyundai met à jour la petite i10 : voici ce qui change

La Hyundai i10 bénéficie d’un restyling pour 2023

Présentée en 2019, l’actuelle génération de la Hyundai i10 arrive bientôt sur son 4ème anniversaire. La petite coréenne a de moins en moins de concurrentes, dans une catégorie A des petites citadines de plus en plus délaissée par les constructeurs. Les Ford Ka, Peugeot 108, Citroën C1, Seat Mii, et Skoda Citigo ont tiré leur révérence sans donner lieu à une succession. Un sort qui sera aussi bientôt le même pour la Renault Twingo.

Hyundai a donc une carte à jouer, avec une i10 mise à jour et sans grande concurrence !

Les nouveautés de la Hyundai i10 2023

Esthétiquement, la i10 2023 n’a pas reçu un gros facelift, c’est le moins que l’on puisse dire. Les designers se sont contentés de changer la grille de calandre, la « partie intérieure des projecteurs à réflecteur multifacettes », et ont intégré de nouveaux feux de jour dans la calandre. Deux nouvelles teintes apparaissent aussi : Lumen Grey, et Meta Blue. A l’arrière, la signature des feux forme désormais un H.

En revanche le style de la finition N Line n’évolue pas : cette version change par contre de dessin pour ses jantes alliage 16″.

A l’intérieur, le combiné d’instrumentation numérique LCD de 4,2 pouces est inédit, tout comme le e-Call de deuxième génération, ou le pack intérieur Violet avec une sellerie en tartan, et des des touches de violet au niveau des surpiqûres et des ouïes de ventilation.

Hyundai n’annonce aucun changement pour les motorisations : nous retrouverons donc les 1.0 67 ch Eco, 1.2 84 ch et 1.0 T-GDI 100 ch.

Quel prix pour la nouvelle Hyundai i10 ?

Actuellement la i10 est proposée à partir de 13040 euros en 4 places, ce qui en fait l’une des voitures neuves les moins chères du marché. Elle est aussi proposée en 5 places, à un tarif nettement plus élevé : 18150 euros. Qui correspond tout simplement au prix de la finition dynamique N Line.

Il faut débourser au minimum 15200 euros pour accéder à la climatisation manuelle, réservée au deuxième niveau de finition.

Les prix devraient légèrement augmenter, mais n’ont pas encore été commuiqués.

Produite en Turquie à Izmit, la nouvelle Hyundai i10 sera livrable en Europe au deuxième semestre 2023.

Les i10 et i10 N Line 2023

La Hyundai i10 2023