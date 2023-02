Lynk & Co 05 EM-P : le SUV coupé bientôt en France ?

Lynk & Co 05 EM-P

En France, Lynk & Co est arrivé en 2021 avec un premier modèle : un SUV hybride rechargeable, le 01. Avec un mode de commercialisation qui est surtout axé sur l’abonnement au mois, sans engagement : il est en effet plus simple pour un constructeur chinois totalement inconnu de convaincre des locataires / abonnés que des acheteurs de voitures. La nouvelle version du modèle 05 vient d’être présentée en Chine : son format et sa motorisation pourraient bien conduire la marque à le proposer en Europe. D’autant plus qu’il s’agit de la version coupé du 01 !

Le Lynk & Co 05 EM-P arrive bientôt sur le marché chinois

En Chine, Lynk & Co dévoile la nouvelle version de son crossover coupé compact : le 05 EM-P. Un nom toujours assez peu aguicheur, pour désigner encore une fois un modèle hybride rechargeable. Il s’agit du restyling du modèle 05, commercialisé en Chine depuis bientôt trois ans, et lui même déclinaison coupé du 01.

Ce modèle mesure 4,61 m de long, pour 1,87m de large et 1,62 m de haut. Comme Lynk & Co fait partie du groupe Geely, la base technique CMA (Compact Modular Architecture) est identique à celle du Volvo XC40 bien connu chez nous. A son lancement commercial en 2020, le Lynk & Co 05 était proposé avec un quatre cylindres 2.0 turbo de 251 ch.

Désormais le 05 est disponible avec une nouvelle motorisation hybride rechargeable, appelée « LYNK E-MOTIVE hybrid ».

La motorisation hybride rechargeable comprend un moteur essence 3 cylindres turbocompressé de 1.5 L de cylindrée, et un moteur électrique. Elle est proposée avec deux modes de conduite : hybride ou électrique. Avec la possibilité de bénéficier de deux ou quatre roues motrices.

L’arrivée de cette motorisation devrait permettre au constructeur chinois de le proposer en Europe, et donc en France dans les mois à venir.

Lynk & Co est une toute jeune marque, lancée seulement en 2016. Elle mise exclusivement sur la vente en ligne, et sur la formule d’abonnement. Le 01 est ainsi proposé à 550 euros par mois : un tarif élevé, mais qui peut se révéler pratique puisque la formule est sans engagement. Il s’agit d’un contrat de 11 mois maximum, qui est renouvelable. L’application de la marque propose aussi de l’auto-partage, pour permettre à des locataires de louer votre SUV 01 pour une journée.

