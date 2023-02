La Peugeot 307, reine des gros kilométrages

Les chiffres du passage au contrôle technique sont clairs : en France, la Peugeot 307 est la reine des gros kilométrages. En 2021, 269.391 Peugeot 307 se sont présentées au contrôle technique. Parmi elles, 150.140 exemplaires soit plus de la moitié, dépassent les 200.000 km ! Ce chiffre fait de la 307 la voiture la plus répandue à ce kilométrage, devant les Peugeot 206 et Renault Clio 2.

L’année dernière, Fabrice propriétaire d’une 307 SW avait même dépassé le million de kilomètres. Alors, la Peugeot 307 est-elle la dernière Peugeot la plus fiable ?

Les premières 307 ont plus de 20 ans

Commercialisée en 2001, restylée en 2005, la 307 était alors essentiellement vendue en diesel. Les années 2000 étaient l’âge d’or des moteurs HDI, plébiscités pour leur souplesse et leur consommation très réduite.

La 307 s’est offert les services de plusieurs moteurs diesel, du petit 1.4 HDI au « gros » 2.0 HDI de 136 ch. Pour l’époque, 136 ch dans une compacte diesel étaient considérés comme une puissance dynamique. La preuve, cette motorisation avait alors été inaugurée par une inédite 307 Sport, avec des sièges au maintien latéral prononcé, ainsi qu’une maille Speed Up très réussie. Cette motorisation a ensuite été proposée sur les finitions XSI et Griffe, le top pour l’époque.

La 307 phase 1 avait connu quelques problèmes de fiabilités lorsqu’elle a reçu le moteur 2.0 HDI poussé à 110 ch. Mais dans l’ensemble ce modèle est réputé pour sa longévité.

Faut-il encore acheter une Peugeot 307 ?

Les dernières Peugeot 307 ont été vendues en 2008 : elles arrivent donc déjà sur leur 15ème anniversaire. Raisonnablement, il vaut mieux éviter d’acquérir une voiture trop âgée. En diesel, les Peugeot 307 les plus récentes sont des Crit’Air 3 ( normes Euro 4 depuis le 1er janvier 2006 ), et Crit’Air 4 pour les voitures produites de 2001 à fin 2005.

Le développement des ZFE-m va donc interdire la circulation des 307 dans les grandes agglomérations : les 307 Crit’Air 4 seront ainsi interdites dans le Grand Lyon à partir de 2024, et les 307 Crit’Air 3 le seront l’année suivante.

Si vous résidez dans ou à proximité d’une grande agglomération, renseignez-vous sur le calendrier prévu. Il serait dommage d’acheter une 307 pour ne pas pouvoir l’utiliser quelques mois plus tard. Ceux qui résident loin d’une grande agglo pourront encore circuler de longues années à bord de la sochalienne, et peut-être à leur tour atteindre le fameux million de kilomètres…