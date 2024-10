La Peugeot e-408 électrique sera dévoilée le 2 octobre

Peugeot 408

Nous vous avons déjà donné de nombreux détails sur la future Peugeot e-408 depuis le début de l’année ( lire quelle puissance attendre pour la Peugeot e-408 ). Mais l’attente arrive à son terme, avec une présentation qui aura lieu juste avant le Mondial de l’automobile.

Cette présentation, prévue pour le 2 octobre, marque un moment charnière pour Peugeot, qui devient l’une des rares marques à proposer une version électrique pour chacun de ses modèles. Le lancement de la nouvelle e-408, prévu avant la fin de l’année, promet de renforcer la position de la marque dans un secteur en pleine mutation.

Une berline fastback à même de concurrencer le Model 3 ?

Basée sur la plate-forme de la 308, la nouvelle e-408 ira plus loin que les 156 ch du bloc électrique présent sur de nombreux modèles du groupe Stellantis, et de Peugeot.

Le niveau de puissance attendu dépasse les 200 ch, comme sur le nouveau e-3008. En autonomie, la e-408 ne pourra malheureusement pas disposer des mêmes packs de batterie que son frère SUV. Il faudra à priori se contenter d’un pack de 63 kWh, ce qui permettrait d’afficher une autonomie d’au moins 450 km. Tous ces chiffres seront bientôt officialisés par la marque, et c’est tant mieux.

Pour concurrencer la Tesla Model 3, la nouvelle e-408 semble donc un peu limitée en puissance. Une puissance de 204 ch serait toutefois suffisante pour de nombreux conducteurs…

Dans la gamme 408, la e-408 va aussi chasser les motorisations PHEV qui disparaissent purement et simplement du catalogue. Ces motorisations encore basées sur le vieillissant 1.6 Puretech sont en effet supprimées de l’ensemble de la gamme ( la 508 sera la dernière à en profiter jusqu’en 2025 ). Sur le nouveau e-3008 PHEV, c’est une motorisation inédite de 195 ch qui a vu le jour. Mais son arrivée sur la 408 n’est pas du tout confirmée…

Une gamme totalement électrifiée

L’arrivée de la e-408 est un jalon important pour Peugeot : tous ses modèles seront désormais disponibles en version 100 % électrique. Cette stratégie globale est encore plus visible avec l’arrivée des Peugeot e-3008 et e-5008 Long Range, qui promettent des autonomies impressionnantes de respectivement 700 et 668 kilomètres. Cette offensive électrique confirme l’engagement de la marque à répondre aux attentes du marché et à la réglementation européenne. Cela fait des années que Peugeot parvient à faire diminuer ses émissions de CO2 au-delà des exigences imposées par l’Europe. Sur ce point, Peugeot parvient à concilier de nombreuses attentes tout en offrant encore du choix aux clients, ce qu’on ne peut que saluer.