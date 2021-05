Série limitée : Ford Ranger Stormtrak et Wolftrak

Ford Ranger Stormtrak et Wolftrak

Ford nous dévoile deux nouvelles séries exclusives sur son pick-up Ranger : Stormtrak et Wolftrak.

On commence par le Ranger Wolftrak, le gris ! Ce modèle a été pensé pour des utilisateurs bien précis : ceux qui travaillent dans l’agriculture, la sylviculture ou / et pratiquent des activités de plein air. Basé sur le Ranger XLT, ce Ranger Wolftrak est motorisé par le diesel Ford EcoBlue 2.0l de 170 ch disponible en boîte automatique à 10 rapports ou en boîte manuelle à 6 rapports.

La pratique en tout terrain est facilité par la transmission intégrale avec différentiel arrière à blocage électronique, des pneus tout-terrain et un réglage des quatre roues motrices à bas régime. Avec une capacité d’une tonne et un poids maximal de remorquage de 3 500 kg, les capacités de ce Ranger sont

La protection du plateau est renforcée, et les acheteurs peuvent sélectionner en option un rideau de plateau rigide coulissant ou un Hardtop complet noir mat. Esthétiquement ce Ford Ranger Wolftrak arbore une teinte “Gris Conquer” partagée avec le Raptor, qui s’associe parfaitement à la calandre noir mat. Vous remarquerez également les jantes alliage 17 pouces peintes en noir, et les passages de roues noir mat.

Ford Ranger Wolftrak

Dans un positionnement différent, le Ford Ranger Stormtrak est proposé en double cabine 5 places ou en super cabine pour une plus grande surface de changement. Et sous le capot, on retrouve le plus gros bloc diesel : le 2.0l EcoBlue de 213 ch biturbo développant 500 Nm de couple. Il est couplé d’office à la boîte de vitesses automatique à 10 rapports. La transmission intégrale est bien entendu de série.

Niveau design, outre la teinte spécifique “Rouge Lucid”, la présentation bénéficie de feux LED, d’un insert de calandre rouge, de badges, de motifs exclusifs sur le capot et les ailes, et d’un arceau sport.

Il faudra patienter jusqu’en octobre pour voir arriver ces deux séries en concessions.

Ford Ranger Wolftrak

Ford Ranger Wolftrak

Ford Ranger Stormtrak

Ford Ranger Stormtrak

Ford Ranger Stormtrak