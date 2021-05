Les photos de la nouvelle Skoda Fabia

nouvelle Skoda Fabia

La nouvelle Skoda Fabia est arrivée ! Cette quatrième génération est revue en profondeur, puisque même sa plate-forme technique n’est plus la même que celle du modèle actuel. Cette Fabia 2021 est basée sur la plate-forme MQB-A0, qui profite à l’habitabilité.

Axée sur le volume, cette Fabia fait augmenter sa capacité de coffre de 50 litres, portée à 380 litres. Elle est aussi annoncée comme la citadine la plus spacieuse de sa catégorie !

Il faut dire que cette petite a pris du volume, et atteint même les 4,10 m de long !

Esthétiquement, cette nouvelle Fabia gagne en modernité et en prestance avec des lignes précises et une large calandre sculptée. Elle peut bénéficier en option de projecteurs avant Full LED, et également de feux arrière full LED. Si la Fabia doit se contenter de jantes en tôle 14 ou 15 pouces en entrée de gamme, des jantes alliage sont aussi proposées avec des dimensions allant jusqu’à 18 pouces. De la personnalisation est proposée avec une couleur contrastante pour le toit, les rétroviseurs et le tour de calandre.

A l’intérieur, la petite tchèque profite pour la première fois du digital cockpit, l’instrumentation entièrement numérique. Eclairage d’ambiance à LED, volant chauffant, pare-brise chauffant, climatisation Climatronic bi-zone avec aérateurs à l’arrière : la Fabia tape dans les équipements des segments supérieurs.

Le système Amundsen avec navigation et commande vocale comprend également le hotstop wifi, un disque dur SSD de 64 Go, le contrôle gestuel…

Cinq prises USB sont disséminées dans l’habitacle, dont une sous le rétroviseur central pour connecter une dashcam. Bien pensé ! Simply Clever façon Skoda.

La nouvelle Fabia 2021

Skoda annonce une gamme de lancement avec trois niveaux de finition : Active, Ambition et Style. Une version sportive Monte Carlo sera proposée dans un deuxième temps.

Sous le capot, la marque tchèque proposera le choix entre cinq moteurs essence de la génération Evo, avec des puissances allant de 65 ch à 150 ch. Malgré l’absence de diesel, Skoda annonce une autonomie de 900 km en cycle WLTP du fait d’un grand réservoir de 50 litres et d’un coefficient de trainée de 0,28 seulement.

Les acheteurs auront le choix entre les 3 cylindres 1.0 MPI de 65 et 80 ch, et les 1.0 TSI de 95 et 110 ch. Le 1.5 TSI de 150 ch est le seul moteur 4 cylindres proposé ! En revanche, aucune version hybride ou électrique : c’est bien tout ce qui manque à cette nouvelle génération de Fabia qui réalise presque un sans faute.

La nouvelle Fabia 2021

La nouvelle Fabia 2021

La nouvelle Fabia 2021

La nouvelle Fabia 2021

La nouvelle Fabia 2021

La nouvelle Fabia 2021

La nouvelle Fabia 2021

La nouvelle Fabia 2021