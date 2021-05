Mercedes EQA 4MATIC : 2 nouvelles versions

Mercedes EQA 4MATIC

Depuis sa révélation en février, le nouveau Mercedes EQA a déjà réuni plus de 20000 commandes. Un bon début qui devrait se confirmer avec une gamme plus étendue, et deux versions de ce Mercedes EQA 4MATIC.

Le constructeur à l’étoile propose un EQA 300 4MATIC fort d’une puissance de 168 kW, avec une consommation mixte de 15.8 kWh/100 km. Plus puissant encore, l’EQA 350 4MATIC dispose de 215 kW pour un niveau de consommation supérieur.

En autonomie, ces deux versions affichent entre 400 et 432 kilomètres selon les versions. Si la puissance diffère, la capacité de leur batterie est identique avec 66,5 kWh. Compatibles avec des bornes de recharge jusqu’à 100 kW en courant alternatif, ces batteries peuvent récupérer 80 % de leur autonomie en seulement 30 minutes.

Elles vont compléter la gamme de l’EQA, annoncé au départ avec sa version EQ4 250 en deux roues motrices avec une puissance de 140 kW. Au contraire de ces deux nouvelles versions, qui disposent elles de quatre roues motrices.

Les performances sont identiques en vitesse de pointe : 160 km/h pour ces deux versions. Pour l’exercice du 0 à 100 km/h, l’EQA 300 met 7,7 s, alors que l’EQA 350 se contente de 6 secondes.

Face à ce dernier, on trouve le récent Audi Q4 50 e-tron Quattro, avec des performances similaires et une autonomie supérieure.

Mercedes communique déjà sur des tarifs en Allemagne, qui débutent à 53,538.10 et 56,215.60 euros. Au vu de la faible différence entre les deux, l’EQA 350 4MATIC devrait séduire les amateurs de performances.