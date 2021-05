Porsche : le logo mythique décrypté

Le prestige à l’état brut associé à une esthétique intemporelle ainsi qu’aux prouesses d’une mécanique agencée de manière savante, telle est la philosophie qui se trouve à l’origine de la percée de Porsche, une firme née d’une famille d’ingénieurs allemands, sur le marché des véhicules de haut standing. Aujourd’hui, le nom de la marque sonne effectivement comme une douce mélodie aux oreilles des passionnés d’automobiles. Au cours de cet article, nous allons démystifier la réelle signification du logo de cette marque prestigieuse allemande tout en passant en revue l’histoire se cachant derrière cette dernière ainsi que les différents modèles auxquelles elles doivent son succès.

Des stickers pour les amoureux de la marque Porsche

Si vous êtes propriétaire d’une Porsche, quel qu’en soit le modèle, sachez qu’il existe des stickers Porsche avec lesquels il vous est possible de mettre encore plus en valeur sa beauté, et ce, à un prix particulièrement abordable. Chez des spécialistes en la matière, vous trouverez un large éventail d’autocollants retraçant l’histoire de Porsche depuis sa création en 1931. Selon vos besoins, vous pouvez opter pour des autocollants comportant le logo mythique Porsche, le nom ou la photo d’un modèle en particulier (911, Cayman S, 912, Boxter, Taycan…), etc.

Dans tous les cas, chaque sticker avec lequel vous allez personnaliser votre bijou allemand vous permet d’arborer fièrement votre passion pour Porsche. De plus, il trouvera facilement sa place sur quasiment toutes les parties de votre véhicule, allant de la carrosserie aux jantes, en passant par les rétroviseurs, le vitrage, le tableau de bord, l’étrier de frein… Les stickers Porsche peuvent aussi s’inviter dans votre domicile, en personnalisant vos meubles, votre frigo…

Ces autocollants sont faciles à poser certes, cependant leur application ne doit pas se faire n’importe comment. Vous devez avant tout prendre le temps de nettoyer le support, à l’aide d’un dégraissant ou à l’eau. Pour ce qui est de la pose à proprement parler, celle-ci ne doit se faire que lorsque la température est comprise entre 10 et 30°C pour éviter que des bulles et plis se forment une fois le sticker Porsche collé. En ce qui concerne le choix des dimensions et de la forme, celui-ci doit idéalement se faire en fonction de l’endroit où sera apposé le sticker sous peine d’avoir un rendu peu séduisant avec votre autocollant.

Que signifie l’insigne de Porsche ?

Dessiné par Ferdinand Anton Ernst Porsche lui-même, surnommé « Ferry Porsche », le logo Porsche se distingue par sa forme de blason. Plus précisément, celui-ci associe les constituants fondamentaux des armoiries des comtes médiévaux de Wurtemberg (couleurs noire et rouge horizontales et branches de bois de cervidés noires sur fond jaune) au cheval cabré qu’a eu la ville de Stuttgart entre 1286 et 1952, le tout couronné du nom « Porsche ».

Ainsi, le logo mythique de Porsche n’est basé sur aucun thème de véhicules à moteur et le cheval cabré se trouvant en son centre ne fait en aucun cas référence à la puissance. Le blason est plutôt imprégné par l’histoire de la ville ainsi et de la région que la société automobile Porsche considère comme étant « la maison ». Effectivement, le siège social de la marque est toujours établi à Stuttgart, capitale du Land de Bade-Wurtemberg, dans le sud de l’Allemagne. Aujourd’hui, ce fameux insigne est devenu l’un des plus célèbres de toutes les marques automobiles.

Quelle est l’histoire de ce logo mythique ?

Un logo mythique comme celui de Porsche a toujours une histoire fascinante à raconter, à tel point qu’il est devenu difficile, voire impossible de distinguer la réalité du mythe. Mais quoi qu’il en soit, l’anecdote veut que cet insigne soit né à New York en 1952. Le fondateur de la marque a fait la rencontre de Max Hoffman (importateur américain d’automobiles européennes de marque) lors d’un dîner d’affaires dans un restaurant new-yorkais. L’importateur voulait que Ferdinand Porsche crée un puissant symbole en s’inspirant de l’insigne Cadillac. Il a alors commencé a esquissé l’actuel logo de Porsche sur une serviette de table. Et comme le symbole de la ville de Stuttgart était sur le point de disparaître à ce moment-là, Ferry a fait en sorte de l’immortaliser en le mettant en exergue sur le logo qu’il a esquissé. Il a ensuite repris les armoires des comptes de Wurtemberg.

À l’issue de ce voyage d’affaires, Ferry transmet l’esquisse à Franz Xaver Reimspieß, un ingénieur travaillant dans les bureaux Porsche Design. En compagnie de Max Hoffman, Franz affine et perfectionne la création de son patron. Peu de temps après sa validation par les dirigeants de la firme, le logo officiel tel qu’il nous apparaît aujourd’hui est officiellement né. Celui-ci a fait sa première apparition sur le marché automobile fin 1952, notamment au centre du volant de la 356 Pre-A.

Le cheval cabré de Porsche a-t-il un rapport avec celui de l’emblème de Ferrari ?

Selon certains écrits, le « Cavallino Rampante » qui habille les créations du constructeur de voitures sportives italiennes Ferrari serait bel et bien le cheval cabré symbolisant l’ancienne ville de Stuttgart.

En 1923, la Comtesse Paolina rencontre Enzo Ferrari lors d’une course automobile à Ravenne. Lors d’une discussion avec celui-ci, elle a évoqué son fils héroïque, Francesco Baracca, un aviateur italien qui était au mort au combat en 1918 suite à 34 affrontements aériens réussis. Elle lui a offert le dessin porte-bonheur de son défunt fils, un cheval cabré (le Cavallino Rampante) qu’il avait fait peindre sur les flancs de son Nieuport XI. La légende dit que Francesco Baracca aurait vu cet étalon sur un avion qu’il aurait lui-même abattu. Ce dont on est sûr, c’est que cet avion hostile était originaire de Stuttgart.

Fasciné par l’histoire de cet aviateur italien, Enzo Ferrai a placé le Cavallino Rampante dans un écusson jaune, une couleur symbolisant Modène. L’insigne de la Scuderia Ferrari a dès lors vu le jour. Puis, lorsqu’il a créé la marque Ferrari en 1947, le Cavallino Rampante s’imposait.

Porsche : l’histoire d’un constructeur hors du commun

« Porsche Automobil Holding SE » est une société automobile allemande appartenant aujourd’hui au groupe Volkswagen. La firme a vu le jour le 25 avril 1931 grâce à Ferry. Il s’agit ici d’un ingénieur avant-gardiste auquel plusieurs modèles légendaires tels que la Mercedes Benz, la SSK et la Type-S entre autres doivent leur apparition. Le père fondateur de Porsche se trouve de surcroît derrière la toute première voiture Volkswagen, littéralement la « voiture du peuple », dont la fabrication avait été ordonnée par Adolf Hitler. Ce modèle deviendra plus tard la Coccinelle.

Tout a commencé avec la 365

Après avoir conçu la voiture du peuple et longuement travaillé sur d’autres projets nazis, la firme allemande se libère du joug d’Hitler pour ainsi se lancer dans la fabrication des voitures de sport qui ont façonné son succès aujourd’hui. En 1948, Porsche marque son entrée dans le segment voiture de sport avec la 356, un roadster sportif à propulsion et motorisé par un 4 cylindres à plat basé mécaniquement sur la Coccinelle. Aussitôt créée, la 356 a permis à Porsche de renforcer sa réputation.

1963 : la naissance de la 911, la sportive par excellence

15 après la création de la 356, Porsche lance l’une des voitures de sport les plus mythiques de l’histoire de l’industrie automobile et qui a depuis atteint le rang d’icône : la Porsche 911. Affichant un design qui s’inscrit parfaitement dans la continuité de la 356, cette sportive par excellence se distingue par son 6 cylindres à plat de 2 litres disposé en porte-à-faux arrière offrant ainsi 130 ch. Certains concepts que Porsche a mis en point pour sa 911 sont issus des circuits, la firme voulant s’assurer que le modèle obéisse à la recherche de la compétition et de la puissance. À travers ce modèle, Porsche est parvenue à assembler avec succès tout ce qui semble s’opposer : innovation et tradition, fonctionnalité et design, popularité et exclusivité, utilisation quotidienne et sportivité… « La 911 est la seule voiture avec laquelle on peut participer à un safari africain, courir les 24 Heures du Mans, se rendre au théâtre ou encore parcourir les rues de New York. » Tels sont les mots avec lesquels Ferry résume les atouts de la Porsche 911.

Jusqu’à aujourd’hui, ce modèle haut de gamme demeure au cœur de la marque. Depuis le Salon de l’automobile de Francfort de septembre 1963 à l’occasion duquel il a été présenté sous le nom de Type 901 (un nom qui est rapidement abandonné suite à la réclamation de Peugeot), ce bijou fait rêver les passionnés d’automobiles. Huit générations se sont déjà succédées, mais la 911 reste la même qu’à ses débuts, et ce, sans jamais prendre une ride. Les modèles les plus anciens, notamment la première et la deuxième génération, sont même de plus en plus convoités par de fervents collectionneurs.

Notons que le 11 mai 2017, le modèle a franchi la barre des 1 million d’exemplaires produits, ce qui fait de cette sportive la plus vendue au monde. Afin de mieux comprendre l’engouement croissant que suscite la 911, toutes générations confondues, on n’a qu’à jeter un œil à la cote actuelle.

Porsche incarne sans doute les valeurs du sport automobile

La 365 speedster et l’irrésistible 911 ne sont pas les seuls modèles qui ont permis à la firme de Stuttgart de s’imposer dans le monde des voitures sportives. On en distingue également d’autres qui ont marqué la saga Porsche, parmi lesquels on cite entre autres : la 550 Spyder (1953), la 914/6 (1970), la 928 (1976), la 935 Moby Dick (1978), la 959 (1985), la 993 Turbo S (1997), la 996 GT3 (1999), la Cayenne (2002), la Carrera GT (2003), la Cayman (2005), la Panamera (2009), la 918 Spyder (2010), la Taycan (2019) … On peut ajouter à tout cela des modèles conçus spécialement pour les circuits comme la 804 (1962), la 908 (1968), la 917 (1969), la 956 (1981), la 962 (1984), la 919 Hybrid (2014), etc.

En bref, partout dans le monde, les voitures arborant le fameux blason qui met en valeur le sceau de l’ancienne ville de Stuttgart et les armoires de la famille Wurtemberg, quel qu’en soit le modèle, attirent inexorablement les regards. C’est bien sûr parce que Porsche les a dotés d’une certaine aura, laquelle pousse les passionnés à se procurer tous les produits dérivés de cette marque, y compris des stickers à l’effigie du logo de Porsche.