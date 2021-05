La demande de NEPH débute sur le site de l’ANTS

La demande de NEPH en ligne est une étape indispensable dans la démarche d’obtention d’un permis de conduire.

Ce numéro est attribué par les services de la préfecture aux personnes qui se sont inscrites pour passer les examens du permis de conduire. Il est reporté sur le certificat d’examen du permis de conduire avant sa délivrance définitive.

Le code NEPH est en amont et en aval du processus d’obtention d’un permis de conduire. Avec les technologies de l’information et la communication, il est désormais possible de l’obtenir en ligne. Trouvez ici toutes les informations relatives à la manière de faire sa demande de NEPH en ligne.

Le NEPH : Qu’est-ce que c’est ?

Le Numéro d’Enregistrement Préfectoral Harmonisé ou NEPH en abrégé est un code auquel l’inscription à l’examen du permis de conduire est subordonnée.

Composé de 12 chiffres, ce numéro permet d’identifier chaque candidat, les numéros qui le composent se rapportant à des informations personnelles propres à ce dernier. Il est possible aujourd’hui, d’obtenir ce numéro par deux moyens :

À l’inscription dans une auto-école ;

En ligne.

L’option qui permet d’avoir le NEPH en ligne fait l’objet d’une plus large promotion. Elle permet au candidat d’obtenir ce numéro à l’issue d’une procédure simplifiée.

Faire la demande de NEPH en ligne

Avec la dématérialisation des démarches administratives, les préfectures s’appuient sur le numérique pour rendre accessible à tous certains services publics dont le NEPH.

Ce code unique à 12 chiffres qui accompagne les dossiers d’obtention d’un permis de conduire peut désormais être obtenu en ligne. Pour faire sa demande de NEPH en ligne, il suffit de se rendre sur le site de l’agence nationale des titres sécurisés (ANTS).

Une fois sur le site, il faut se diriger vers les pages qui traitent des thématiques dédiées au permis de conduire. Pour faire une demande de NEPH en ligne, 4 étapes majeures s’imposent.

Se rendre sur le site de l’ANTS

Il est important de connaître l’adresse du site de l’ANTS pour s’y rendre. Une fois sur cette plateforme, il faut cliquer sur « Demander un permis de conduire ».

La demande de NEPH en ligne est exclusivement réservée à cette procédure. A l’occasion d’une première visite, il est nécessaire de procéder à la création d’un compte personnel et d’indiquer son adresse e-mail.

Un message de confirmation de cette adresse e-mail est ensuite envoyé. Il faut l’ouvrir et y valider le nouveau compte créé sur le site.

Remplir le formulaire en ligne

Le formulaire à remplir comporte des informations telles que le motif de la demande. Il est important de bien remplir cette première partie en indiquant un motif valable. Il faut ensuite renseigner :

Son état-civil ;

Ses coordonnées personnelles ;

Ses photos ;

Sa signature.

Il est recommandé de choisir un service ePhoto pour un traitement rapide du dossier de demande. Cette option exempte l’usager de certaines autres pièces à fournir. Pour en savoir plus sur comment obtenir un code ePhoto, cliquez ici.

Il faut souligner que certains documents justificatifs doivent être fournis dans le cadre de la procédure de demande de NEPH. L’on y retrouve :

Une pièce d’identité ;

Un justificatif de domicile ;

Des documents complémentaires, selon le titre du demandeur.

Valider le dossier de demande

Si le formulaire en ligne est bien vérifié et qu’il n’y a plus rien à ajouter, il doit être validé depuis un espace personnel sur le site de l’ANTS. De cette façon, le dossier est directement soumis à l’appréciation des services compétents.

Pour les personnes qui n’ont pas choisi l’option du service ePhoto, elles doivent imprimer leur photo d’identité et leur dépôt de signature, puis les envoyer par boîte postale. Cet article renseigne sur le délai de délivrance du code NEPH.

L’acceptation de la demande et l’attribution du code NEPH

Une fois que la préfecture a autorisé et attribué le code NEPH, le demandeur peut directement réserver sa participation à une session du code de la route dans un centre ou depuis un autre site en ligne.

La dématérialisation du NEPH a eu pour effet de simplifier la procédure de demande du code NEPH. Il est aujourd’hui de plus en plus facile d’obtenir son permis de conduire en procédant à une demande de NEPH en ligne.