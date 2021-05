Les prix du Kia EV6 : à partir de 47 990 €

La nouvelle EV6 inaugure un tout nouveau design pour la marque Kia

Kia annonce le lancement de son SUV électrique EV6 pour le dernier trimestre 2021. Les prix du Kia EV6 débutent à 47990 euros, et la gamme est constituée de 4 niveaux de finition : EV6 Active, EV6 Design, EV6 GT-line et EV6 GT.

Dès le premier niveau de finition, l’EV6 est dotée de la calandre Tiger Nose revisitée. Et rebaptisée « Digital Tiger Face » ! Il faudra monter en gamme sur le niveau GT Line pour profiter des projecteurs à LED avec fonction matricielle à l’avant, ou encore sur le niveau de finition Design pour disposer des poignées de portes affleurantes automatiques.

Les équipements de sécurité répondent en revanche présents dès l’entrée de gamme : système de freinage multi collision (MCB), système de freinage d’urgence autonome avec détection des piétons et des cyclistes

(FCA) et fonction de croisement, assistance active à la conduite dans les embouteillages (LFA), ou encore reconnaissance des panneaux de limitation avec régulation de vitesse (ISLA).

Cette finition Active bénéficie de jantes alliage 19 pouces, et d’une sellerie mixte tissu et cuir artificiel recyclé Noir. Sans oublier la caméra de recul, la climatisation automatique bizone, l’ouverture et démarrage sans clé, le système de navigation, le chargeur de smartphone par induction…

Autre point positif : l’accès au réseau de charge Ionity pendant un an.

L’intérieur de l’EV6 présente un large écran incurvé au centre

Il faut ensuite ajouter 3800 euros pour accéder au niveau 2, l’EV6 Design. La présentation intérieure grimpe d’un cran avec la sellerie cuir artificiel Noir, et les inserts en impression 3D GEONIC. L’équipement s’enrichit également de l’éclairage intérieur à LED, des sièges avant et arrière chauffants, du volant chauffant, des sièges avant ventilés, de l’ouverture du coffre mains libres,.

La finition GT Line nécessite à nouveau un effort de 4000 euros, avec des prix qui débutent à 55790 euros. L’intérieur se démarque cette fois-ci par une sellerie mixte suédine et cuir végan noir avec renforts blanc. Cette version est très complète avec l’affichage tête haute en réalité augmentée, les boucliers avant et arrière GT Line, les vitres arrière surteintées, le pédalier aluminium, le système audio premium, et les sièges avant à réglages électriques.

Dans tous les cas, la version 4 roues motrices est facturée 4000 euros. Il ne s’agit pas seulement de 2 roues motrices en plus : la puissance passe de 229 à 325 ch, et le couple de 350 à 605 Nm.

On termine avec la dernière version : la Kia EV6 GT. Avec 584 ch et 740 Nm, cette version sportive est facturée 66990 euros. Elle reprend l’essentiel de la version GT Line en ajoutant : différentiel à glissement limité, toit ouvrant, jantes alliage 21 pouces, étriers de frein vert néon, boucliers spécifiques, sièges baquet…

Si les livraisons débutent en fin d’année, les commandes sont déjà ouvertes dans le réseau Kia.