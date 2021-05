Kit de Décontamination Hybride Céramique Meguiar’s

Le spécialiste Meguiar’s étoffe une fois de plus sa gamme de produits « Hybrid », avec le nouveau Kit de Décontamination Hybride Céramique Meguiar’s.

Tout d’abord, il convient de rappeler que les contaminations qui se déposent au fil du temps sur la carrosserie, empêchent la réflexion de la lumière sur la peinture et altère la brillance.

Le Kit Hybride Céramique de Décontamination permet de restaurer rapidement la peinture pour un toucher lisse comme un miroir.

Décontaminer une peinture permet d’optimiser le résultat d’une cire ou d’un lustrant en matière de brillance.

Nous découvrons ce nouveau Kit de Décontamination Hybride Céramique Meguiar’s, à travers un packaging très sympathique et aux couleurs attrayantes. A l’image du flacon pulvérisateur qui invite d’emblée à passer à l’action.

A noter, que cette cire peut également servir comme lubrifiant clay et se profilera ainsi comme le produit idéal pour décontaminer votre vernis.

Vous pourrez ainsi simplement dépoussiérer votre auto avec ce nouveau kit de décontamination sans risque de micro-rayures à votre vernis, un bon point.



Ce traitement unique apporte à la peinture une protection Céramique SiO2 Hybride et un effet déperlant incroyable. Le Si02 contenu dans les protections céramiques professionnelles est désormais intégré dans un spray.

Description du Kit de Décontamination Hybride Céramique Meguiar’s :

Tampon de décontamination (10 cm x 2 cm) qui supprime efficacement les contaminations et rugosités sur les surfaces peintes et les vitres.

Spray de Finition Hybride Céramique d’une contenance de 532 ml. Ce Spray de Finition Hybride Céramique lubrifie la surface pour l’utilisation en toute sécurité du tampon de décontamination. L’effet anti-eau extrême magnifie la brillance de la peinture.

Microfibre (60 cm x 40 cm)

Avant de traiter notre carrosserie, nous avons pris le soin de nettoyer la carrosserie de notre véhicule à l’aide du Shampooing Meguiar’s Ultime.

Avant toute application de traitement sur la peinture, il est impératif de nettoyer la carrosserie de son véhicule dans les règles de l’art.

En outre, le pouvoir moussant du Shampooing Ultime permet d’éliminer le film routier sur la carrosserie, tandis que le mélange de cires et de polymères apporteront une protection à la carrosserie.

Spray de Finition Hybride Céramique

Application du spray de Finition Hybride Céramique :

Après avoir lavé le véhicule, il suffit de pulvériser le produit sur tous les éléments extérieurs. L’eau de rinçage va permettre au produit de couvrir l’ensemble des éléments pour un traitement optimal.





A l’usage, la Cire Hybride Céramique est très facile d’application et apporte un traitement efficace à la carrosserie.

L’effet déperlant est immédiat, visible dès le rinçage du véhicule. Il suffit ensuite d’essuyer le véhicule et le produit apporte à la peinture une protection Céramique SiO2 Hybride et un effet anti-eau incroyable !

Enfin pour achever notre opération de nettoyage, nous avons apporté une attention toute particulière au nettoyage des jantes. Et force de constater que notre véhicule doté de jantes à battons, s’avère être une véritable « fumisterie » en termes d’entretien.

Pour mener cette opération à bien, nous avons utilisé la toute nouvelle Brosse Jantes Supreme Microfibre.

La conception de cette brosse disponible en 2 tailles (medium & large), permet un nettoyage efficace et sans risque grâce à sa tête en microfibres ultra-absorbantes.

A noter, que cette brosse ne comporte aucune partie métallique, le risque de micro rayures est donc de fait écarter et l’ergonomie de la poignée nous a donné entière satisfaction à l’utilisation.

Notre Avis :

Le spécialiste US des soins autos peaufine une fois de plus une gamme déjà très complète et ce nouveau Kit de Décontamination Hybride Céramique Meguiar’s devrait faire date dans le monde du detailing.

Souvent considérée comme laborieuse, l’opération de décontamination d’une carrosserie se révèle désormais être à la portée de tous. Le tampon de décontamination facilite grandement cette opération, au même titre que la toute nouvelle Brosse Jantes Supreme Microfibre.

Avec cette nouvelle gamme de produits Meguiar’s, les corvées de nettoyage ne seront plus que mauvais souvenirs.

Retrouvez tous les produits Meguiar’s sur le site du fabricant : www.meguiars.fr