Remplacement d’embrayage

L’embrayage est une pièce mécanique indispensable dans une voiture, puisqu’elle sert vulgairement de lien entre votre moteur et les roues de votre voiture. On parle ici uniquement des voitures thermiques, avec des moteurs à combustion.

La transmission va servir à faire varier la vitesse des roues motrices. Pour une voiture à boîte manuelle, les changements de rapports nécessitent de couper le flux de puissance du moteur vers la transmission. L’embrayage va permettre de déconnecter temporairement la transmission de la puissance sans déconnecter le moteur.

L’embrayage est constitué d’un disque qui repose sur le volant moteur, il va donc s’user du fait des frictions exercées. En général sa durée de vie est supérieure à 100.000 km, tout va dépendre de l’utilisation du véhicule. Une voiture qui réalise essentiellement des trajets urbains va soumettre son embrayage à plus de contraintes.

Comment savoir si l’embrayage est à remplacer ?

Quand un embrayage s’use, le passage des vitesses devient difficile, la boîte peut aussi « craquer ». Si la situation se prolonge, il pourra même devenir impossible de passer certaines vitesses ! La pédale d’embrayage va également devenir très molle, ou très dure. Cela va aussi s’accompagner de vibrations inhabituelles.

L’embrayage va aussi parfois patiner lors des accélérations sans aucun changement de vitesse.

Tous ces signes vont vous conduire rapidement à un atelier afin de faire remplacer cette pièce maîtresse. Unchangement d’embrayage va vous permettre de repartir pour de nombreux kilomètres.

Lors de l’achat d’une voiture d’occasion, vous pouvez aussi procéder à un contrôle pour mesurer l’usure de l’embrayage. A l’arrêt, serrez le frein à main, démarrez le moteur et passer le deuxième rapport. Vous devez ensuite simuler un démarrage en côte, en relâchant doucement l’embrayage pendant que vous enfoncez progressivement l’accélérateur. La voiture devrait caler, et si ce n’est pas le cas, cela veut dire que l’embrayage est usé.

Autre test à réaliser à l’arrêt : toujours frein à main serré, démarrez le moteur, enclenchez la troisième vitesse, et relâchez brusquement l’embrayage. La voiture doit caler immédiatement, si ce n’est pas le cas, là encore l’usure de l’embrayage est prononcée.

Disque d’embrayage

Quel prix pour un remplacement d’embrayage ?

Le prix d’un kit complet d’embrayage peut coûter entre 80 et plus de 500 euros juste pour les pièces. Selon l’atelier que vous choisissez et le modèle de voiture que vous avez, cela peut engendrer une facture allant de 400 à plus de 1200 euros en moyenne. Fort heureusement, ce remplacement n’est pas fréquent et vous aurez rarement à le payer si vous changer régulièrement de voiture.