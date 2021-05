H2O at Home : pour un nettoyage auto écologique

Kit Carrosserie H2O At Home

Nettoyer et faire briller la carrosserie de son auto, sont des rituels qui ne sont plus seulement réservés aux accros du « detailing ».

Le spécialiste H2O at Home, relève le défi avec son nouveau Kit Carrosserie, pour qui veut nettoyer son véhicule de manière éco-citoyen.

C’est donc avec plaisir que nous découvrons ce nouveau Kit Carrosserie H2O, présenté dans une pochette de rangement de couleur noir et qui fait également office de filet de nettoyage, c’est bien pensé.

Très sobre au demeurant, ce filet de rangement trouvera facilement sa place dans son coffre voir même la boîte à gants de son auto.

Poussière, boue, moustiques, graisse, traces de doigts : eliminez jusqu’à la dernière trace, partout : du coffre aux sièges, des jantes aux vitres, du tableau de bord à la carrosserie en passant par les plastiques intérieurs.

Le Kit de nettoyage H2O at Home est composé de plusieurs accessoires, à savoir :

1 Gant Auto (16 x 23 cm)

1 Chiffonnette gros travaux (60 x 45 cm)

1 Microfibre Finition (40 x 50 cm)

1 Gant dépoussiérant Slim (env. 15 x 23 cm)

1 Filet de lavage (40 x 30 cm)

Pour utiliser ce kit, rien de plus simple :

2 seaux d’une contenance de 5 litres d’eau suffisent : l’un va servir pour le nettoyage des parties les plus sales, l’autre contiendra l’eau claire pour les finitions.

Pour le nettoyage de la carrosserie :

Nous procédons en premier lieu à l’opération de rinçage à grande eau afin d’enlever un maximum de poussières et de saletés.

Ensuite, il convient de tremper le gant auto dans l’eau sans l’essorer et de commencer le nettoyage par les parties les moins sales de la voiture, à savoir : les vitres, le toit et les portes. Puis terminer par les parties les plus sales (pare-chocs, jantes).

Tremper régulièrement votre gant auto et frotter délicatement les différentes parties de la carrosserie.

Au niveau des blocs optiques, nous avons utilisé la Chiffonnette moustique. Grâce à sa face grattante, cette chiffonnette permet de venir à bout des différents insectes collés sur les phares et vitres.

Enfin l’opération de séchage est réalisée à l’aide de la Chiffonette Absorption. Bien évidemment, nous avons pris le soin de rincer une nouvelle fois le véhicule avant de procéder à cette opération de séchage.

A noter que la Microfibre Finition peut également servir à essuyer les vitres extérieures et intérieures.

Pour le nettoyage de l’habitacle :

Nous avons utilisé le Gant Dépoussiérant Slim à sec pour nettoyer tous les plastiques intérieurs, contre portes, bacs de rangement, tableau de bord et même les sièges.

En outre, ce gant dépoussiérant permet de capter la poussière sans avoir recours à des produits de nettoyage classiques.

Enfin, concernant le nettoyage du compteur de vitesse, ordinateur de bord ainsi que l’écran central multimédia de notre véhicule, nous avons utilisé la Microfibre Finition qui permet de nettoyer efficacement ces différents éléments en toute sécurité. Ainsi traces de doigts et autres poussières disparaissent sans le moindre effort.

Mention particulière, pour le tissage de cette microfibre qui permet un usage en toute sécruité sur toutes types de surfaces, y compris les plus vulnérables aux micro-rayures.

Une fois l’opération de nettoyage du véhicule terminée, il vous suffit de placer les différents éléments du kit dans le filet de rangement et de le placer directement dans votre lave-linge, en respectant les recommandations figurant sur les étiquettes de composition.

Notre avis :

Nettoyer et faire briller son auto en consommant un minimum d’eau est la promesse faite par le fabricant H2O à l’aide de ce nouveau Kit Carrosserie, avec pour leitmotiv le respect de l’environnement.

A l’usage, nous avons trouvé les différents accessoires de nettoyage bien pensés. Ainsi nettoyer en toute sécurité les éléments sensibles dans l’habitacle comme les compteurs et écrans multimédias est désormais chose facile.

Bref, un kit de nettoyage qui deviendra rapidement indispensable au fil du temps. Enfin, son filet de rangement et son encombrement réduit permettront de lui trouver facilement une place dans votre véhicule.

Site du fabricant : www.h2oathome.fr