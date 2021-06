Un pare-brise dont l’impact provoque des fissures

Chaque automobiliste se retrouve un jour confronté à la situation de découvrir un impact ou une fissure sur son pare-brise. Les causes sont multiples, avec une prédominance des projections de graviers et autres qui laissent un souvenir sur une surface censée demeurer intacte et transparente. Mais le vandalisme arrive aussi fréquemment…

Quel slogan vous vient à l’esprit dans un tel cas ? Et oui, difficile de ne pas se souvenir du fameux Carglass répare, Carglass remplace ! Mais alors, on répare ou on remplace justement ?

Dans quel cas une réparation de pare-brise est possible ?

Pour qu’un pare-brise soit réparable, il faut réunir plusieurs conditions. Un impact peut en effet être réparé s’il se situe hors du champ de vision du conducteur. Logique me direz-vous. Il faut aussi que sa taille ne soit pas trop importante, et qu’il ne soit pas placé en bordure du joint. Les spécialistes donnent une idée de la taille maximale de l’impact, qui ne doit pas être plus gros qu’une pièce de deux euros.

Le fait de ne pas réparer son pare-brise va le fragiliser : vous prenez le risque qu’il se fissure. Risque accru lors de variations de températures élevées !

D’après une enquête menée par Carglass, un impact non réparé va provoquer une fissure dans les trois semaines qui suivent.

Un impact sur un pare-brise

Le remplacement de pare-brise : indispensable pour la sécurité

Si le pare-brise est fissuré, ou si l’impact est trop gros ou se situe dans le champ de vision du conducteur, le remplacement complet est nécessaire. Il est important de le remplacer par un nouvel élément. Bon à savoir : même si vous pensez pouvoir prendre votre temps, sachez qu’un pare-brise endommagé peut entraîner une contravention de catégorie 3.

Autre problématique : le passage au contrôle technique. Une fissure située hors de la zone balayée par les essuie-glaces ou la présence d’un ou deux impacts vont se solder par une mention « en mauvais état » sur le procès verbal du contrôle technique.

En revanche, pour un pare-brise plus dégradé, une défaillance majeure ou critique sera signalée. Ce type de défaut entraîne l’obligation de réparation et d’une contre-visite pour valider son passage au contrôle technique.

Quelle prise en charge de son assurance ?

Si votre voiture est assurée en tous risques ou avec une assurance au tiers étendue, vous devriez pouvoir bénéficier de la garantie bris de glace. Cette couverture n’est que rarement comprise dans une assurance au tiers simple.

Si vous êtes couverts, une réparation de pare-brise est très souvent réalisée sans aucune franchise. Raison de plus de ne pas laisser traîner des impacts sur son pare-brise. Pour le remplacement, une franchise peut être appliquée, cela dit elle est souvent bien inférieure à celle d’un dommage accidentel.