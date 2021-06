BMW X4 restylé : ce qui change

BMW X4 restylé

Le nouveau BMW X4 est déjà restylé, avec une production qui débute à l’été 2021. Pas de révolution au programme mais des évolutions en douceur, dont on vous fait le détail.

Vu de face, le nouveau X4 est identique à son frère X3. Son jumeau n’est pas identique en tous points, puisqu’il joue dans la cour des SUV familiaux de catégorie D. Le X4 lui, est un « SAC coupé » dont les allemands ont le secret. La face avant du nouveau BMW X4 dispose d’un nouveau bouclier, et de blocs optiques plus fins. Les projecteurs adaptatifs LED sont désormais de série, et peuvent être remplacés en option par un éclairage laser avec une portée impressionnante de 650 m. A l’arrière, là encore c’est le bouclier qui apporte de la nouveauté avec des parties latérales plus travaillées pour le diffuseur.

Esthétiquement, le X4 peut revêtir une teinte exclusive : Piemont Red.

Les concepteurs n’ont pas oublié l’habitacle avec un nouvel écran tactile de 10,25″ ou 12,3″, ainsi qu’un îlot de commande pour le BMW Controller, le levier de vitesses, le bouton de démarrage du moteur, le frein de stationnement électrique, le contrôle de la descente en pente…

Pas de mise à jour compliquée : le nouveau système d’exploitation BMW OS 7.0 bénéficie des mises à niveau « over-the-air », ce qui devrait apporter de nouveaux services et de nouvelles fonctionnalités au cours de la durée de vie du véhicule.

BMW en a profité pour simplifier la gamme et les options pour faciliter la vie aux clients lors de leurs configurations. Il n’y a désormais que 3 niveaux de gamme : X Line, M Sport et M40i / M40d.

Le profil inchangé du X4 restylé

Les prix du nouveau BMW X4 2021 débutent à 59500 euros pour un X4 xDrive 30i xLine. L’écart de prix est important avec la finition supérieure M Sport, qui réclame 5800 euros de plus.

Par rapport au modèle sortant, le ticket d’entrée du X4 augmente de 1550 euros. Exit les finitions Lounge, M Sport X et Business Design.

En comparaison avec le X3, le X4 est facturé entre 3000 et 4000 euros de plus à motorisation et finition équivalente.

Ce seront les chinois qui auront la primeur de la primeur mondiale, fin août au salon de l’automobile de Chendgu. La première européenne ne tardera pas, puisqu’elle aura lieu au salon de l’auto IAA de Munich du 7 au 12 septembre.

Les prix et la gamme du nouveau X4 2021

Les nouveaux feux arrière du BMW X4 2021

L’arrière revu du nouveau BMW X4

La planche de bord du nouveau BMW X4

Vue arrière sur le nouveau X4

Le bouclier arrière a été entièrement remanié sur le X4 2021

Le nouvel écran du X4