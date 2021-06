Conclusion essai Mercedes GLE 400d 4MATIC AMG Line Coupé

CONCLUSION :

Véritable symbole, le nouveau Mercedes GLE Coupé se fait plus moderne et technologique que jamais. Polyvalence, dynamisme et élégance, il incarne le summum du SUV moderne et se conduit avec fierté.

Avec le dynamisme de son moteur turbocompressé, la réactivité de sa transmission automatique, sa tenue de route impériale ou encore sa suspension intelligente, le nouveau GLE Coupé s’adapte à toutes les situations.

Ajoutez-y les dernières technologies de la marque à l’étoile et différents modes de conduite pour maximiser maîtrise et précision de conduite et vous verrez inévitablement un sourire se dessiner sur votre visage.

Seul ombre au tableau, le tarif élitiste du véhicule et surtout les frais d’immatriculation prohibitifs de cette version 400d pour le marché hexagonal. Mais pour contourner ce problème, vous aurez toujours la possibilité de vous tourner vers les motorisations hybrides rechargeables fiscalement plus attrayantes.

Ce que nous avons aimé :

Ligne sculptural

Présentation & qualité de finition

Ergonomie et position de conduite

Compromis/comportement de premier ordre

Confort de très haut niveau

Performances

Confort de marche/insonorisation

Autonomie

Ce que nous avons moins aimé :

Tarif avec options

Encombrement général

Frais d’immatriculation & malus écologique prohibitif (400d)

