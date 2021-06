Nouvelle BMW Série 4 Gran Coupé, deuxième

Nouvelle BMW Série 4 Gran Coupé

BMW nous présente sa deuxième génération de son coupé 4 portes. La nouvelle BMW Série 4 Gran Coupé repose à nouveau sur la base de la Série 3, et se dédouble en 100 % électrique sous la forme de la BMW i4. La recette est donc reprise, avec un profil élancé qui se caractérise par un pavillon de toit plongeant.

Cette nouvelle version devrait attirer les regards avec la présence sur sa face avant de la grande calandre, comme sur la Série 4 Coupé. La Série 3 lancée en 2019 doit elle se contenter de naseaux bien plus réduits, et moins extravagants.

Les dimensions augmentent par rapport au modèle sortant, avec une longueur qui prend 14 cm, pour un empattement allongé de 46 mm. La voiture est aussi plus haute et plus large.

Pour la présentation, BMW met en avant une version sportive M440i xDrive qui est valorisée par la présence du pack carrosserie M. Cette version reste fidèle au 6 cylindres en ligne essence avec une puissance de 374 ch. BMW annonce également la présence de deux autres moteurs essence en 4 cylindres, et d’une offre diesel 4 cylindres.

La variante M440i sera la moins efficiente mais avance tout de même les arguments de la micro-hybridation avec un alterno-démarreur de 48V. Celui-ci autorise un boost supplémentaire de 11 ch, et la batterie supplémentaire permet de récupérer de l’énergie au freinage.

Le profil élancé de la nouvelle Série 4 Coupé

Les prix de la nouvelle BMW Série 4 Gran Coupé sont déjà fixés : ils débutent à 49700 euros pour la 420i Gran Coupé, et à 52250 euros en diesel avec la 420d Gran Coupé. Cette finition d’entrée de gamme n’est pas destinée au plus grand nombre : la finition M Sport est proposée pour seulement 2750 euros de plus, une somme raisonnable.

La version M440i xDrive, elle, est facturée 68800 euros.

On ne peut que saluer la présence de telles carrosseries, alternatives séduisantes aux SUV plus lourds et plus énergivores.

La nouvelle BMW Série 4 Gran Coupé

La face avant caractéristique de la nouvelle génération

Détail sur la partie bloc optique

Les feux arrière de la nouvelle Série 4 Gran Coupé

Le profil de la nouvelle Série 4 Gran Coupé

Vue arrière sur la nouvelle Série 4 Gran Coupé

La planche de bord de la nouvelle BMW Série 4 Gran Coupé