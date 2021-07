Série spéciale : Citroën C3 You!

L’une des stars du marché français passe à nouveau par la case série spéciale pour cet été. La Citroën C3 You! sera accessible puisqu’elle est basée sur le niveau 2, la C3 Feel. Pas d’airbumps ni de belles jantes alliage au programme : cette série spéciale fait le minimum mais se démarque par un programme de personnalisation. Cela comprend un pavillon de toit blanc ( proposé en option ), des enjoliveurs blancs pour les projecteurs anti-brouillard, et des coques de rétroviseurs de la même teinte. Le logo spécifique You! est placé sous les rétroviseurs. Pas de jantes alliage donc, mais des enjoliveurs Arrow en 15″.

Six teintes de carrosserie seront disponibles : Rouge Elixir, Noir Perla Nera, Sable, Gris Acier, Gris Platinium et Blanc Banquise.

La dotation de série comprend également le système audio MP3, la climatisation manuelle, l’alerte de franchissement involontaire de ligne, le régulateur de vitesses et les rétroviseurs électriques.

Les prix de la Citroën C3 You! débutent à 14490 euros. Un seul moteur essence est proposé, le petit 3 cylindres essence Puretech 83 ch S&S. Au moins cette série spéciale est plus abordable que la nouvelle C3 Saint James ! Elle est même moins chère que l’entrée de gamme de la C3, la finition Live, non climatisée et affichée à partir de 15600 euros.

C’est donc une bonne nouvelle pour ceux qui veulent s’offrir une Citroën C3 essence à petit prix.

