Edition limitée : Citroën C3 Saint James

Citroën C3 Saint James

Les fans de séries limitées seront ravis de découvrir cette nouveauté : la Citroën C3 Saint James. Fruit d’une collaboration inédite entre les deux marques, cette édition limitée est basée sur une Citroën C3 restylée Shine. Il s’agit donc d’une nouvelle version haut de gamme et très bien équipée.

Elle ne sera pas réservée à la France : elle ira également dans les concessions au Royaume-Uni, en Allemagne, aux Pays-Bas, ainsi qu’au Japon.

Esthétiquement, la présentation comprend une carrosserie bi-ton avec un toit peint en noir ou en blanc. Plusieurs teintes de caisse sont proposées : Rouge Elixir, Noir Perla Nera, Gris Acier, Gris Platinium et Blanc Banquise. La dotation comprend également les jantes alliage 16 pouces Hellix Diamantées, ainsi que le pack color white. Des stickers de custode spécifiques sont appliqués, assortis au sticker de toit qui reprend les teintes bleu, blanc, rouge avec la signature Saint James. On la retrouve également sur des badges sur plaque métallique exclusifs, placés sous les rétroviseurs.

Les badges Saint James sous les rétroviseurs de la C3

Pour son habitacle, la C3 Saint James reprend les sièges Advanced Comfort habillés d’un garnissage gris. Les dossiers sont agrémentés d’un bandeau décoratif chevronné et étiqueté Saint James. Une surpiqûre blanche est appliquée sur les sièges, le bandeau de la planche de bord et le contour des surtapis. D’autres éléments distinctifs sont présents, comme la sangle de porte décorative bleue et rouge avec son bouton pression, et la plaque Saint James sous le levier de vitesses.

En équipement de série, toutes les aides à la conduite sont de série, y compris la caméra de recul.

L’offre en moteurs est très limitée puisque la marque a retenu le seul moteur Puretech 110 ch. Celui-ci est toutefois proposé en boîte mécanique à 21600 euros, ou en boîte automatique à 23000 euros. L’arrivée en concessions est prévue pour la fin de l’été.

Le sticker de toit Saint James

La sellerie spécifique

La nouvelle C3 Saint James