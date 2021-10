Leasing Peugeot 308 : comment réduire les mensualités ?

La star du marché sur le segment des compactes, en France, c’est incontestablement la Peugeot 308. Celle-ci devance la Renault Mégane, et va bénéficier de l’arrivée d’une toute nouvelle génération de Peugeot 308 encore plus raffinée et technologique. Désormais fabriquée à Mulhouse et non plus à Sochaux, la 308 reste un modèle phare made in France.

Acheter une Peugeot 308 en leasing

Ceux qui veulent éviter de devoir acheter puis revendre leur voiture, tout en bénéficiant d’un financement se tournent de plus en plus vers la solution du leasing. Et si le plus simple est de se rendre en concession Peugeot pour souscrire une telle location de voiture longue durée, les mandataires proposent désormais des offres similaires, avec des prix réduits.

C’est le cas du mandataire Autodiscount, qui propose plusieurs formules de leasing peugeot 308. Les offres débutent à partir de 116 euros par mois pour le modèle sortant de 308, un tarif attractif. Celle-ci comprend en déduction une reprise de 1500 euros ( ou prime à la conversion ), ainsi qu’un apport de 6241 euros.

Autodiscount dispose d’un large catalogue, avec pas moins de 27 marques : Citroën, Dacia, Peugeot, Renault, Abarth, Alfa Roméo, Audi, Cupra, DS, Fiat, Ford, Hyundai, Jaguar, Jeep, Kia, Land Rover, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Opel, Seat, Skoda, Smart, Suzuki, Toyota, Volkswagen, Volvo.

Cette offre large s’accompagne d’une garantie de deux ans ou plus, équivalente à un achat classique en concession. Les services ne manquent pas, avec la possibilité de reprise, ou encore de remises spéciales pour les professionnels.

Les voitures peuvent être livrées en région, pour éviter de devoir effectuer de longs trajets à travers la France. Appréciable ! Petit bonus : la livraison est effectuée dans une concession de la marque de voiture sélectionnée.

Offre de leasing peugeot 308 par Autodiscount

Faire appel à un mandataire

De plus en plus de français se tournent vers la solution du mandataire pour effectuer leur achat de voiture neuve. La raison principale est logiquement financière : cela permet d’acheter sa voiture au meilleur prix. Sachant qu’une voiture neuve va rapidement subir une décote importante, le fait de bénéficier d’une remise commerciale élevée va réduire le coût de détention de la première année d’utilisation. Ce qui permet de profiter des avantages de rouler dans une voiture neuve, avec un véhicule jamais accidenté, qui n’aura jamais pris la route, avec un taux d’usure nul et une garantie constructeur.

Avec des prix qui ne cessent de grimper dans l’automobile, cette solution est un moyen très intéressant de réaliser des économies.

Et que ce soit en achat classique avec ou sans financement, ou en leasing, une remise permet dans tous les cas de réduire la note. Et donc le coût mensuel de votre auto.