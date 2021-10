Foyer avec plusieurs conducteurs : quelle assurance auto choisir ?

Lorsque l’on souscrit une assurance auto, un conducteur principal est systématiquement désigné. En général, il s’agit du souscripteur lui-même, lequel utilise le véhicule la majorité du temps. Toutefois, lorsqu’il y a plusieurs conducteurs au sein d’un même foyer (par exemple son enfant majeur, son conjoint…) qui souhaitent également conduire le véhicule, on se demande souvent s’il est possible de les inclure dans son contrat. La réponse est oui, mais sous certaines conditions. Assurer son automobile pour plusieurs conducteurs est même une solution très pratique. Attardons-nous davantage sur les spécificités de ce type de contrat. D’abord, faisons un point sur l’importance de s’aider d’un comparateur en ligne pour trouver l’assurance multiconducteur la plus intéressante.

Assurance auto multiconducteur : pourquoi utiliser un comparateur en ligne ?

La comparaison est indéniablement une étape incontournable lorsque l’on souhaite s’assurer sans se ruiner. Pour ce faire, de nombreuses personnes s’orientent vers les plateformes de comparaison en ligne. Pour les souscripteurs, l’utilité d’un comparateur d’assurance auto s’avère évidente : accéder à toutes les informations qui leur permettent de comparer facilement les offres du marché pour ne retenir que celle qui s’accorde le mieux à leur profil et leurs besoins.

Gratuit et sans engagement, cet outil permet un gain de temps significatif. Grâce à lui, plus besoin de faire le tour des agences de sa ville pour parvenir à trouver l’offre la plus attractive. En seulement quelques clics, on accède à une liste des offres personnalisées que le comparateur d’assurance auto a sélectionné auprès de ses assureurs partenaires.

Tout d’abord, il est question de renseigner sur le formulaire de simulation, les informations concernant son profil, ses besoins et le véhicule à assurer. Si l’on désire désigner différents conducteurs pour une même automobile, on doit préciser ce détail pour que le comparateur puisse affiner ses recherches.

Inclure plusieurs conducteurs dans son contrat d’assurance auto, c’est possible

Une assurance auto multiconducteur est un contrat autorisant plusieurs conducteurs à circuler avec le véhicule assuré. Cependant, bien qu’étant courante, elle n’est pas systématique. Elle n’est pas possible si son contrat d’assurance auto comporte une clause évoquant la conduite exclusive. Cette dernière empêche l’assuré de prêter son véhicule à autrui. Tout automobiliste qui désire désigner d’autres conducteurs doit alors vérifier l’existence ou non de cette clause dans son contrat avant de souscrire une formule tout conducteur.

Si on est éligible à l’assurance multiconducteur, on doit déclarer chaque personne qui sera amenée à conduire son véhicule dont :

soi-même, en tant que conducteur principal,

un ou plusieurs conducteurs secondaires qui peuvent prendre le volant régulièrement. Étant sous la responsabilité du conducteur principal, les conducteurs secondaires bénéficient des garanties incluses dans le contrat.

Il peut également y avoir des conducteurs dits « occasionnels » à qui l’on prête exceptionnellement sa voiture. Cependant, ils ne doivent pas être mentionnés dans le contrat. Dans l’éventualité d’un accident, ils ne bénéficient pas des avantages de l’assurance auto.

Il faut souligner que les conducteurs occasionnels et secondaires ne sont pas en droit de conduire le véhicule plus fréquemment que le conducteur principal. S’il se révélait que l’un d’eux le fait, l’assureur considère cela comme une fausse déclaration ou une fraude à l’assurance automobile. Ainsi, il se verra dans l’obligation d’agir en l’encontre du conducteur principal, soit en résiliant purement et simplement le contrat, soit en annulant les bonus accumulés, soit en s’abstenant de rembourser les frais engendrés par un accident.

L’inscription d’un ou plusieurs conducteurs secondaires n’entraine pas forcément l’augmentation des primes. En revanche, si l’un d’eux est considéré comme un jeune conducteur, une surprime s’applique automatiquement. Cette dernière est justifiée par les compagnies d’assurance compte tenu du risque qu’elles prennent en assurant un jeune conducteur.