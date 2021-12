Nouvelle Skoda Karoq : ce qui change en 2022

Nouvelle Skoda Karoq

La nouvelle Skoda Karoq arrive en 2022, avec des changements esthétiques et une mise à niveau technologique. La face avant du Karoq évolue avec une calandre élargie, et des blocs optiques affinés. Ces derniers peuvent bénéficier pour la première fois de la technologie Full Matrix LED. Autre évolution incontournable de tout facelift : un bouclier avant redessiné avec des entrées d’air revues. De profil, le Karoq arbore des jantes alliage inédites dotées de garnitures Aero en plastique noir, ajoutées pour améliorer l’aérodynamisme. Les soubassements ont également été revus, ce qui améliore la trainée de 9 %. Baisses de consommation à suivre ?

A l’arrière, les feux arrière Full LED sont également modifiés et bénéficient des clignotants dynamiques à partir du niveau de finition Ambition. Et pour ceux qui veulent du style, il sera possible de sélectionner la finition Sportline présentée ici en photos.

Celle-ci met le paquet sur la présentation avec des jantes en alliage Procyon de 18 pouces, un pack black, le diffuseur arrière sur le pare-chocs arrière couleur carrosserie, les vitres surteintées…

Nouveauté dans l’habitacle : un pack éco ( lo ) avec des housses de siège en

matériaux vegans et recyclés. A l’opposé d’une sellerie cuir ! Skoda a également revu les garnitures de portières, les bandeaux décoratifs, et l’éclairage LED. Une instrumentation numérique Digital Display de 8″ ou 10,25″ est attendue courant 2022 pour remplacer les compteurs analogiques. A condition que les pénuries de composants électroniques soient résolues…

Quatre moteurs essence et diesel sont proposés, exclusivement en thermique. Skoda annonce toutefois que les oxydes d’azote (Nox) sont inférieurs aux normes prescrites, du fait de la présence d’un dispositif de traitement des gaz d’échappement appelé « Twin Dosing ». Pour les moteurs essence, la consommation serait en baisse du fait de la programmation de pressions d’injection plus élevées.

En entrée de gamme, le petit bloc 1.0 TSI EVO développe seulement 110 ch, avec boite BVM 6. Il est secondé par le plus véloce 1.5 TSI EVO qui développe 150 ch, avec BVM6 ou boite DSG7. En diesel, le 2.0 TDI EVO est proposé en 116 ou 150 ch, avec au choix les deux boites. La version TDI 150 DSG7 est combinée en plus avec la transmission inrtégrale.

Skoda annonce avoir déjà vendu un demi-million de Karoq, ce qui en fait un succès pour la marque tchèque. En France sur les 10 premiers mois de l’année, plus de 3300 exemplaires ont été vendus. Ce qui place le Karoq comme la 87 ème voiture particulière la plus vendue, derrière l’Octavia et la Fabia. Les berlines tchèques restent indétrônables !

