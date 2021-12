Opel Astra Sports Tourer 2022 : suite logique

Voici le dérivé break de la nouvelle compacte de Rüsselsheim : la nouvelle Opel Astra Sports Tourer. Et on peut dire qu’Opel maîtrise plutôt son sujet, après avoir vendu des breaks compacts depuis plus de 60 ans. L’Opel Kadett Caravan était d’ailleurs le break break compact produit par un constructeur allemand.

Le style de cet Opel Astra Sports Tourer 2022 fait totalement peau neuve, avec une longueur portée à 4,64 m. Pas de surprise sur son design, avec une partie avant intégralement reprise à la nouvelle Opel Astra berline. La face avant se distingue par l’Opel Vizor, qui regroupe les blocs optiques et la calandre sur toute la largeur de la voiture. Sans oublier la caméra frontale utilisée pour les systèmes d’aide à la conduite.

Ce break apporte aussi un élément de style sympathique, avec un toit qui peut être peint en noir, ainsi que les montants de pare-brise. Voilà qui dynamise très nettement le profil de ce nouveau break.

Opel Astra Sports Tourer 2022

Le point fort de ce nouveau break se situe dans le coffre, avec un volume conséquent de 608 litres. En rabattant les sièges arrière 40/20/40, le plancher est plat et la contenance est poussée à 1634 litres. Dans le cas des versions hybrides plug-in, la contenance descend à 548 litres, soit 50 litres de moins. Les ingénieurs Opel ont conçu un plancher de coffre modulable baptisé « Intelli-Space », qui passe de position haute en position basse avec une seule main, ou se place avec un angle de 45 degrés.

Comme la nouvelle Peugeot 308, l’Opel Astra Sports Tourer est proposée avec des moteurs essence et diesel en 110 et 130 ch. Et grande première sur ce modèle, l’arrivée de motorisations hybrides rechargeables avec des puissances allant jusqu’à 225 ch.

Du côté des points forts en équipement, Opel met en avant le système d’éclairage adaptatif et anti-éblouissement Intelli-Lux LED® Pixel Light, ainsi que les sièges ergonomiques AGR.

Rien ne dit encore si ce break sera décliné ensuite en tout électrique. Ce qui sera logiquement le cas de la berline, courant 2023.

Le prix de la nouvelle Opel Astra Sports Tourer n’a pas encore été dévoilé, et devrait être au moins supérieur de 1200 euros par rapport à la berline. Son style et son volume, ainsi que ses motorisations hybrides rechargeables, devraient le placer en lice pour réaliser de beaux volumes dans les flottes d’entreprise. Et particulièrement en Allemagne…

