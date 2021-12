BMW i7 : nouvelle limousine électrique

L’avenir sera électrique pour l’automobile, et les annonces de nouveautés électriques se succèdent sans cesse. Cette fois-ci c’est au tour de BMW de nous lâcher des photos des tests de sa future berline de luxe électrique, la i7. Et c’est en Suède, à Arjeplog, que BMW mène actuellement ces tests des systèmes de motorisation et de suspension.

Que ce soit la batterie haute tension, le moteur électrique, la technologie de charge ou l’électronique de puissance, tout est issu de la cinquième génération de la technologie BMW eDrive. Des technologies qui sont également déjà utilisées sur le tout nouveau BMW IX.

BMW i7

BMW ne communique pas encore sur la puissance de son nouvel engin de luxe, mais sur la consommation située entre 19,5 et 22,5 kWh/100 km selon le cycle WLTP. Le tout avec des émissions de CO2 bien entendues contenues à 0 g.

On peut imaginer que la future BMW i7 soit aussi disponible en deux motorisations comme le IX. Cela nous donnerait une i7 xDrive 40 avec 300 ch de puissance et une autonomie proche de 400 km. En version supérieure, la BMW i7 xDrive 50 disposera d’une puissance de 500 ch et d’une autonomie d’au moins 600 km.

Cette BMW i7 viendra concurrencer sa rivale directe chez Mercedes : l’EQS. Esthétiquement, la BMW i7 ne nous dévoile pas encore son style, mais on voit déjà qu’il s’agit d’une berline trois volumes dans la tradition de la Série 7. Les poignées de porte non camouflées semblent empruntées à l’IX. On peut aussi imaginer des naseaux proéminents pour la face avant, et des blocs optiques réduits.

BMW devrait communiquer dans les prochains mois sur son nouveau vaisseau amiral électrique, qui ne sera pas vraiment seul. BMW M va en effet signer un modèle qui ne sera pas décliné en BMW standard : le gros SUV électrique XM.

