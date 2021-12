Conclusion essai Honda e : clivante et attachante

Essai Honda e

CONCLUSION :

Les voitures électriques ne sont pas forcément encore pour tout le monde, et c’est encore plus le cas de cette Honda e. Avec son design unique mais clivant, sa petite autonomie et ses tarifs élitistes, elle ne mettra pas tout le monde d’accord. Mais ses qualités sont nombreuses, et on ne peut que saluer le travail de Honda qui nous proposer une citadine électrique originale et très agréable à vivre. Les Honda sont aussi connues pour leur sportivité, ce qui est le cas ici avec de la puissance et un châssis très dynamique. De quoi lui assurer les faveurs d’une certaine clientèle.

Ce que nous avons aimé :

Design unique

Performances sympathiques

Comportement routier au top

Habitacle qui décoiffe

Ce que nous avons moins aimé :

Autonomie limitée

Prix élevé

Seulement 4 places

Petit volume de coffre

