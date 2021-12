Nouvelle Mazda 2 : made in France !

Mazda-2-nouvelle_-8.jpeg » alt= »Cette nouvelle citadine sera fabriquée en France dans l’usine Toyota » class= »wp-image-94788″/> Cette nouvelle citadine sera fabriquée en France dans l’usine Toyota

Mazda nous présente sa nouvelle citadine, et le moins que l’on puisse dire c’est que cette Mazda 2 étonne. La marque japonaise n’avait en effet pas l’habitude de procéder ainsi, mais elle reprend ici un modèle d’origine Toyota. Cette Mazda 2 n’est en effet qu’une Toyota Yaris rebadgée ! Après avoir ainsi intégré ses RAV4 et Corolla dans la gamme Suzuki, Toyota poursuit son offensive produit multi-marques.

Pour Mazda, voici donc l’occasion de réaliser les économies de conception d’une nouvelle citadine. La Yaris se vendant très bien en France, cela pourrait aider cette Mazda 2 à percer.

Pas de surprise sous le capot, puisqu’on retrouve la motorisation Toyota : une motorisation full hybrid composée d’un moteur essence de 1,5 L qui développe 93 ch, associé à un moteur électrique de 59 kW. La puissance combinée est de 116 ch, une puissance supérieure celle de nombreux moteurs thermiques. Elle peut passer de 0 à 100 km/h en 9,7 s, et atteindre 175 km/h en vitesse de pointe. Cela en fait le tout premier modèle full hybrid de Mazda !

Les rejets de CO2 se situent très bas avec un niveau compris entre 87 et 93 g/km. Pour le budget mensuel, la consommation sera un véritable atout avec une moyenne mixte de 3,8 à 4,0 L selon la monte pneumatique en 15 ou 16″.

En plus de sa nouvelle motorisation parfaitement dans l’air du temps, la nouvelle Mazda 2 va bénéficier par rapport à sa devancière d’un habitacle plus cossu et mieux équipé. La planche de bord intègre ainsi un écran tactile au centre, une instrumentation numérique, et profite d’un moussage à coeur. Son volume de coffre va évoluer à 286 litres, soit 6 litres supplémentaires.

Et enfin dernier argument commercial en sa faveur : elle sera fabriquée aux côtés de la Yaris dans l’usine Toyota de Valenciennes.

Mazda commercialisera sa nouvelle citadine dès le printemps 2022, avec une gamme composée de trois niveaux de finition : Pure, Agile et Select. Ses prix n’ont pas encore été dévoilés.

Nouvelle Mazda 2

Nouvelle Mazda 2

Nouvelle Mazda 2

Nouvelle Mazda 2

Nouvelle Mazda 2

Nouvelle Mazda 2