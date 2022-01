Citroën My Ami Buggy Concept

Petit délire sympathique chez Citroën, avec cet original My Ami Buggy Concept ! Citroën a pris la base de la petite Ami, le petit quadricycle électrique accessible dès 14 ans. Paré pour l’aventure ou la communion avec la nature, l’Ami Buggy concept délaisse ses portières et s’équipe d’un toit panoramique. De quoi en faire une petite Méhari moderne ! Les concepteurs ont même prévu une barre d’éclairage à leds sur le pavillon.

Le design est musclé avec de larges roues crantées, une roue de secours sur la galerie de toit, des pare-buffles, des grilles de projecteurs, des protections tubulaires en bas des portières…De quoi lui donner davantage de cachet que la version classique ! Ajoutez à cela des couleurs flashy pour de nombreux éléments et pour l’habitacle directement visible de l’extérieur, de quoi attirer l’attention.

Et en cas de pluie, comment ça se passe ? Citroën a tout de même prévu des toiles imperméables transparentes rétractables. Mais un tel engin ne serait logiquement utilisé que dans des stations balnéaires par beau temps, non ?

Le confort n’est pas en reste avec de nouveaux coussins de sièges Advanced Comfort deux fois plus épais que ceux de l’Ami standard. Avec la praticité d’être démontables et lavables, ce qui sera bien pratique pour un buggy sans portières. Il ne sera pas pour autant possible de laver l’habitacle au karsher…

De nombreux détails ont été imaginés, jusqu’aux supports de Gopro et de smartphones inédits.

Ce concept est donc sympathique, mais les chances de le voir arriver en série semblent minces.

