Edition limitée : DS 3 Crossback Toits de Paris

DS Automobiles lance une nouvelle édition limitée sur son petit crossover : le DS 3 Crossback Toits de Paris. Reconnus dans le monde entier, les toits de Paris ont même fait l’objet d’un dépôt de dossier au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. De quoi assurer une jolie carte de visite à ce SUV français !

Pour son toit parisien, le DS 3 Crossback a opté pour une teinte inédite : le Gris Carat. Cette couleur peut s’associer avec l’une des cinq teintes de la palettes : Blanc Perle Nacré, Blanc Banquise, Noir Perla Nera, Gris Artense et Cristal Pearl. Pas de quoi choisir une association flashy, ce n’est pas l’esprit !

La présentation extérieure comprend également de série les jantes 18 pouces diamantées grises SHANGHAI, des pointes chromées sur la grille de calandre, et des badges qui représentent « l’horizon parisien et des monuments emblématiques tels que la Tour Eiffel, la Tour Montparnasse ou le Sacré Cœur ».

A l’intérieur, cette édition limitée présente un intérieur Bastille avec une sellerie inédite. Sa finition tri-matière sur les sièges combine des tissus Perruzzi et Nemesis Gris Silicium avec des surpiqures Gris Graphite et la toile DS Noir Basalte. On retrouve également cette matière Toile DS Écaille Noir Basalte sur la planche de bord et les contre-portes. Les clients pourront aussi remplacer cette sellerie par des sièges en cuir grainé noir en passant par les options…

Ce DS 3 Crossback Toits de Paris est lancé en France et sera également proposé dans toute l’Europe, ainsi qu’au Japon et en Corée du Sud.

Les prix de cette série limitée commencent à 29400 euros avec le petit moteur essence Puretech 100 BVM, et à 30400 euros en diesel avec le BlueHDI 110 BVM. Les moteurs essence et diesel sont également de la partie, tout comme la motorisation électrique E TENSE facturée 41400 euros prix catalogue ( avant déduction du bonus écologique ).

