Enorme augmentation de prix pour la Tesla Model 3

Tesla Model 3

La Tesla Model 3 vient de subir une hausse énorme de son prix de vente. Il n’y a pas si longtemps, le prix catalogue était de 43800 euros. Avec le bonus écologique de 6000 euros, cela permettait d’avoir la version d’entrée de gamme de Tesla pour 37800 euros. Un prix important mais raisonnable au vu de l’équipement et des performances du modèle.

Une première hausse de 1100 euros a été appliquée : la semaine dernière, le tarif est alors passé à 44900 euros. Et comme les prochaines livraisons interviendront seulement en février 2023, le bonus ne sera plus de 6000 mais « seulement » de 5000 euros. Ce qui a fait augmenter le tarif clé en main à 39900 euros.

Précisons également que Tesla ne pratique pas de remise commerciale, ce qui permet au client de bénéficier des mêmes tarifs…à date de commande égale !

Une nouvelle hausse de tarif vient d’être appliquée cette semaine. La Model 3 Propulsion est désormais affichée à 49990 euros ! Elle n’aura donc plus droit au bonus maximal. Il faudra se contenter d’un bonus de 1000 euros seulement …Soit un prix clé en main de 48990 euros : on dépasse une hausse de 10.000 euros pour la Tesla la moins chère.

Les autres version de la Model 3 augmentent également. La version Grande Autonomie est affichée à 58990 euros, et la Model 3 Performance à 62990 euros. Cette dernière version ne donne donc plus droit à aucun bonus.

Même chose pour la Tesla Model Y : les tarifs sont supérieurs à 60000 euros puisqu’ils débutent à 62990 euros. Plus de bonus écologique non plus pour ce modèle.

Les prix des voitures neuves ne cessent d’augmenter, et cela concerne toute la production automobile. Depuis Dacia, jusqu’aux constructeurs premium.

Seule consolation : ceux qui ont passé commande avant la hausse de prix peuvent se frotter les mains d’avoir fait une excellente affaire. Ils devraient pouvoir rouler gratuitement pendant de longs mois dans leur Tesla Model 3….