Occasion : Renault Mégane 3, laquelle choisir ? ( 2008-2016 )

La Mégane 3 berline dans sa version commercialisée dès 2014 ( phase 3 )

Sortie en 2008, la Renault Mégane 3 aura connu une longue carrière jusqu’en 2016, quand elle sera remplacée par la Mégane 4. Ce best-seller aura bénéficié de quatre carrosseries, et aussi de deux restylings ! La gamme est très vaste avec des motorisations qui vont de 95 ch en diesel jusqu’à 275 ch pour la Mégane RS. Un vaste éventail qui permet de trouver de très nombreuses configurations de Mégane 3 très différentes les unes des autres.

Le niveau de prestations de la Mégane 3 commence à vieillir, mais elle demeure une très bonne occasion, correctement équipée et agréable à conduire. A condition de choisir le bon moteur, et de faire attention à la fiabilité.

Renault Mégane 3 phase 1 : de 2008 à 2012

A son arrivée en 2008, la nouvelle Mégane rompt avec le design clivant de la Mégane 2. Son design est assez sage pour la berline, mais déjà plus attrayant en carrosserie coupé. Le break et le coupé cabriolet arrivent peu après, de quoi répondre aux attentes de nombreux clients.

Lire notre essai de la Renault Mégane 2010 dCi 110

Mégane 3 phase 2 : de 2012 à 2014

En 2012, la compacte Renault reçoit la « Collection 2012 » avec des modifications de style qui portent sur des éléments assez discrets. Les blocs optiques intègrent des feux diurnes à LED, des boucliers retouchés. Les équipement évoluent avec l’arrivée de Visio System au niveau du pare-brise, pour l’alerte de sortie de voie. Caméra de recul, aide au démarrage en côte et clignotant impulsionnel font leur apparition.

Lire notre essai de la Renault Mégane 2012 ( coupé et break )

Renault Mégane Estate Collection 2012

Mégane 3 phase 3 : de 2014 à 2016

La troisième phase arrive à la rentrée 2013, avec une face avant redessinée. Les projecteurs sont redessinés, ainsi que les boucliers, et un gros logo est mis en avant, dans la lignée de modèles Renault de l’époque.

Lire notre essai de la Renault Mégane 3 2014 dCi 130

Les 4 carrosseries de la Renault Mégane 3

La berline 5 portes : la plus répandue, pratique et logeable, même si ce n’est pas la plus esthétique pour la partie arrière.

Le break Estate : arrivé en 2009, ce dernier privilégie la contenance du coffre, ce qui plait aux familles.

Mégane Coupé : une carrosserie 3 portes très esthétique, la seule proposée sur les sportives Renault Sport. On gagne en style ce qu’on perd en praticité, avec l’absence des portes arrière.

Mégane Coupé Cabriolet : un vrai cabriolet avec toit rigide escamotable. Le concept est désormais désuet et abandonné chez Renault, il aura pourtant convaincu de nombreux acheteurs avec 4 vraies places, un grand coffre quand le toit est replié, et un agrément en cabriolet réussi.

Mégane CC 2014

Les moteurs de la Mégane 3

1.6 16V 110 ch : l’entrée de gamme sur la phase 1 en essence. Sa consommation n’est pas au top, mais il se révèle assez fiable, donc pourquoi pas.

1.2 TCe 115 ch : il remplace le moteur précédent en 2012, avec une consommation en baisse de 25 %. Mais sa fiabilité est douteuse : à éviter sérieusement.

1.2 TCe 130 ch : même problèmes que le moteur précédent.

1.4 TCe 130 ch : ce moteur est remplacé en 2013. Il fait le job, mais peut aussi poser des soucis de fiabilité.

2.0 16V 140 ch : un moteur d’origine Nissan, très agréable, mais rare et difficile à trouver.

2.0 RS 250 / 265 / 275 ch : le bloc moteur des Mégane Renault Sport est proposé en plusieurs niveaux de puissance, selon les années, les versions Trophy étant toujours un cran au-dessus.

1.5 dCi 95 ch : des performances moyennes, mais une consommation contenue. Autant prendre un des moteurs suivants.

1.5 dCi 110 : ce moteur est revu en 2012 avec un label « Ernegy ». Un moteur particulièrement répandu, et qui offre un agrément très convaincant.

1.9 dCi 130 ch : un très bon moteur, qui a la pêche. un bon choix !

1.6 dCi 130 ch : il remplace le moteur précédent, avec une belle rondeur et une sobriété exemplaire.

2.0 dCi 150 / 160 ch : avec le moteur 2.0 dCi, la Mégane accède à la finition GT : les performances sont sympathiques et les liaisons au sol sont signées Renault Sport ! On signe…

Lire notre essai Mégane dCi 160 GT

Renault Mégane Collection 2012

Fiabilité de la Mégane 3

Globalement la fiabilité de la Mégane 3 n’est pas exceptionnelle, particulièrement pour les versions essence qui rencontrent de sérieux problèmes.

Moteur 1.2 TCe : des problèmes de surconsommation d’huile, qui peuvent aller jusqu’à une casse moteur.

Moteur 1.4 TCe : des cas de rupture signalés, moins fréquents que pour le 1.2 TCe.

Moteur 1.5 dCi : fragilité des injecteurs et de la pompe à huile

Embrayage : des faiblesses sur les motorisations diesel, avec des remplacements survenant très tôt

Carrosserie : des soucis d’infiltration d’eau dans le coffre et / ou dans le moteur, qui peuvent générer des problèmes électroniques. A surveiller.