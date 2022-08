Occasion Renault Twingo 2 : laquelle choisir ? ( 2007-2014 )

Renault Twingo 2012

En occasion, la Renault Twingo 2 est un poids lourd : il s’agit de la deuxième voiture essence la plus vendue en 2021, derrière la Renault Clio.

Plus sage esthétiquement que la première Twingo, la Twingo 2 est basée sur une Clio 2, quand la première Twingo était basée sur une Supercinq. Esthétiquement, elle reprend en partie les codes de la première avec une silhouette monovolume, du fait d’un capot plongeant presque dans la continuité du grand pare-brise. Conçu pour 4 personnes maximum, l’habitacle a retenu la banquette coulissante du premier opus. Ce qui permet de faciliter le chargement en augmentant la capacité du coffre quand c’est nécessaire.

Le confort sera limité par l’insonorisation limitée et le confort des sièges, pas exceptionnel. Cette citadine a pourtant de réelles aptitudes routières quand elle dispose des bonnes motorisations. Elle a même eu droit à une déclinaison Renault Sport, et à des versions Gordini.

Le choix de moteurs est relativement étendu puisqu’elle était proposée en essence mais aussi en diesel, contrairement à nombre de ses concurrentes.

Les moteurs de la Twingo 2

1.2 8V 60 ch : sa puissance est limitée, ce qui le cantonne plutôt à un usage urbain

1.2 16V 75 ch : le surcroit de puissance n’est pas énorme mais nécessaire pour s’aventurer hors de la ville. Un bon choix.

1.2 TCe 100 ch : ce moteur est très agréable avec un turbo et 100 ch. On le trouve avec les finitions GT et Gordini.

1.6 16V 133 ch : le moteur le plus puissant de la Twingo toutes générations confondues, il est réservé à la Twingo RS.

1.5 dCi 65 ch : le diesel de base sur la Twingo, pour les gros rouleurs peu attachés au confort !

1.5 dCi 75 ch : la même version avec des normes anti-pollution revues.

1.5 dCi 85 : Plus de puissance pour cette version, qui profite d’un agrément plus proche du TCe 100 ch. consommation très basse autour de 4 L/100.

Renault Twingo Gordini

Fiabilité de la Renault Twingo 2

Embrayage : une durée de vie parfois limitée, notamment sur le 1.5 dCi

Démarreur : il n’est pas rare qu’il soit à remplacer au bout de 40.000 km

Pompe à eau : des cas de fuite, et des faiblesses

Train avant : bruyant avec le temps, et notamment sur les RS

Electronique : des problèmes récurrents, parfois du au faisceau électrique, des voyants qui s’allument pour rien ( Airbag )

Carrosserie : la peinture est vulnérable, et s’écaille sur de nombreux exemplaires

Moteur 1.2 TCe : des bobines d’allumage défaillantes

Moteur 1.5 dCi : défaillances de durit de turbo

Quel est le prix d’une Twingo 2 d’occasion ?

On peut trouver cette génération de Twingo à partir de 3000 euros, pour des exemplaires âgés de 15 ans tout de même.

Autour de 4000 voire 4500 euros, vous aurez accès à des Twingo 2012 et plus qui sont restylées et plus esthétiques, et plus récentes donc souvent moins kilométrées.

Privilégiez par exemple des voitures de moins de 80.000 km, ce qui n’est pas très dur à trouver.