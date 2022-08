Fin de partie pour les Renault Kadjar et Scénic 5 places

Renault Kadjar 2022

Renault stoppe la production de deux modèles compacts : les Scénic 5 places et Kadjar. Deux modèles de forte diffusion au départ, et qui ne sont pas remplacés directement…

Pour le Scénic 5 places, la fin était attendue. La baisse des ventes des monospaces au profit des SUV a fini par toucher de plein fouet cette catégorie, qui voit tous ses protagonistes disparaitre les uns après les autres.

L’histoire du Scénic débute dans les années 90 avec une première génération qui fait alors partie de la famille Mégane. Badgé Mégane Scénic, ce premier monospace compact rencontre rapidement un vif succès, et devient plus populaire que l’Espace dont les prix ne cessent de grimper. Ce sont pas moins de 2,8 millions d’exemplaires qui sortent des chaines, un raz de marée qui va donner des idées à la concurrence, comme Citroën qui embraye de son côté avec le Xsara Picasso.

Présentée en 2016, la quatrième génération n’a pas rencontré le même engouement. Elle était pourtant proposée en deux carrosseries 5 et 7 places, avec un design réussi, et notamment des jantes 20″ sur tous les modèles. Mais le temps des monospaces était déjà en bonne partie achevé.

Renault n’a pas pour autant dit son denier mot concernant le Scénic, et a même présenté un concept car électrique qui reprend le célèbre patronyme : le Scenic Vision. Un concept qui ne préfigure pas de modèle à court terme, mais seulement une future familiale à l’horizon 2030…

Du côté du Kadjar, le modèle n’aura jamais totalement convaincu. En interne tout d’abord, son nom n’avait pas séduit. Et les clients n’ont jamais autant craqué sur ses lignes que sur celle de l’éternel rival Peugeot 3008…

Sans doute trop sage et pas assez innovant au niveau de son habitacle, le Kadjar n’a pas réussi à créer l’effet coup de coeur. Ses prestations globales étaient pourtant largement dans la moyenne du segment.

Sur le premier semestre 2022, le Kadjar est en 38 ème position des 100 meilleures ventes avec 5851 exemplaires. Soit plus de trois fois moins qu’un 3008.

Renault va tout de même lui offrir un successeur, avec des ambitions renouvelées. Le nouveau Renault Austral est déjà disponible en pré-commande, et va bénéficier d’atouts supplémentaires pour devenir l’un des best-sellers de la marque. Son design est plus soigné, son habitacle nettement plus travaillé, il propose des motorisations hybrides inédites, un chassis 4Control avec roues arrière directionnelles, et même une finition Esprit Alpine inédite. L’Austral a donc tout pour faire oublier rapidement le Kadjar et conquérir une nouvelle clientèle.