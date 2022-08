Vue avant sur cette version VZ5

Cupra réussit actuellement un tour de force et progresse fortement, alors même que Seat est en baisse. Et les chiffres sont très parlants pour le marché français : sur les 7 premiers mois de l’année, le Cupra Formentor se vend plus que la Seat Ibiza, qui est le modèle le plus écoulé chez Seat. Il est ainsi classé en 61 ème position des 100 meilleures ventes, avec 2963 exemplaires, quand l’Ibiza est classée 71 ème avec 2467 ventes.

Une belle performance pour ce SUV qui est le premier modèle Cupra à ne pas être juste un rebadging d’une Seat. Les prix de ce modèle commencent à 35990 euros avec la motorisation 1.5 TSI 150 ch BVM6, et grimpent à 49900 euros avec la motorisation essence de 310 ch. Sans oublier la version VZ5, avec le 5 cylindres de 390 ch emprunté à l’Audi RS3, à 59990 euros. Une gamme très complète pour ce modèle, qui trouve sa clientèle attirée par son image et son design.

En revanche Seat parvient tout de même à placer dans le top 100 les Arona et Ateca, alors que Cupra ne place encore aucun autre modèle dans ce classement.

La gamme Cupra est en cours de développement, avec l’arrivée annoncée de la citadine Cupra UrbanRebel par exemple, et de nouveaux SUV. Les ventes de la Cupra Born ne sont pas encore très élevées, avec de vrais problèmes de production du à des soucis d’approvisionnement en composants.

D’ici 2025, Cupra prévoit de lancer de nouveaux modèles afin d’avoir 6 modèles 100 % Cupra. Parmi eux, le SUV électrique Tavascan, qui sera la prochaine voiture électrique de la marque. La nouvelle marque espagnole est vue comme le messie chez Volkswagen, qui a tendance à délaisser Seat. Le plan produit Seat se limiterait au lancement de nouvelles Ibiza et Arona, et à un restyling de la Leon. Une gamme qui se contentera de modèles thermiques avec hybridation légère, quand les Cupra deviendront électriques.

Le Formentor plus vendu que l’Ibiza, c’est tout un symbole, qui pourrait marquer le début de la fin pour Seat.