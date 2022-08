Maserati Ghibli : elle est condamnée

Maserati Ghibli

Désormais sous le giron du groupe Stellantis, Maserati va revoir sa gamme avec de nombreux changements. Et parmi eux, la disparition d’un modèle emlématique : la berline sportive Ghibli.

Le modèle actuel continuera sa carrière jusqu’en 2024, date à laquelle Maserati cessera de produire des Ghibli. La marque italienne compterait sur la remplaçante de la Quattroporte pour remplacer les deux berlines au trident. Cette dernière serait un peu plus petite qu’actuellement, afin de faire la liaison entre les deux modèles actuels. Très longue actuellement, elle n’aura pas de mal à réduire sa longueur. Cette nouvelle berline devrait arriver en 2025, toujours avec des versions thermiques et hybrides, mais en abandonnant la motorisation V8. A moins qu’elle soit 100 % électrique ? Tout est possible…

La Maserati Ghibli dispose d’une gamme assez étendue, avec pas moins de 5 versions : Modena, Modena S, Modena S Q4, Trofeo et GT Hybrid.

A son lancement, elle était proposée en essence mais aussi en diesel. La gamme actuelle se concentre sur les moteurs essence, avec un V6 3.0 biturbo qui développe 350 ou 430 ch selon les modèles, et un V8 3.8 qui développe 580 ch. Cette Ghibli Trofeo peut accélérer de 0 à 100 km/h en 4,3 s, et atteint les 326 km/h en vitesse de pointe.

Maserati propose aussi une variante hybride, qui descend en cylindrée avec un 4 cylindres 2.0 associé à un système 48V. Avec une puissance de 330 ch tout de même, il s’agit de la première Maserati hybride de l’histoire. Les émissions de CO2 sont en baisse de 25 % par rapport à un V6 essence équivalent.

Cette Ghibli aura tout de même été commercialisée pendant plus de dix ans. Elle a été conçue au départ pour proposer une alternative plus sportive et luxueuse aux berlines allemandes, telles que la Mercedes Classe E et la BMW Série 5. Les ventes n’ont rien à voir en volume : seulement 1400 Ghibli vendues en Europe l’année dernière, contre près de 54000 Série 5.

Cette année, la Ghibli MY22 a reçu quelques modifications, comme l’arrivée du nouveau logo sur le capot et les montants C, le nouveau lettrage Maserati sur l’écran central, et le nom de la finition au-dessus des prises d’air latérales.

Avec des améliorations, le coefficient aérodynamique n’est plus que de 0,29, contre 0,31 en 2013.

Maserati Ghibli 2022

