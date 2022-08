Quelles garanties assurance auto sont indispensables pour les départs en vacances ?

Mieux vaut être bien assuré pour les départs en vacances

Partir en vacances avec son propre véhicule peut être une solution plus pratique voire plus économique. Vous vous assurer une plus grande liberté de déplacement, mais cela demande une bonne organisation.

Avant le départ, vous devez vous assurer du bon état du véhicule mais également reprendre votre contrat d’assurance auto afin de vérifier toutes vos garanties pour ne pas avoir de mauvaises surprises une fois sur la route.

Bien choisir son assurance auto avant de partir en vacances

Selon le budget et l’assurance choisie, la couverture est différente. Il est important de s’assurer que votre contrat d’assurance couvre aussi bien votre voiture que ses occupants ou même que les autres automobilistes.

Certaines assurances proposent des forfaits au kilomètre, il est donc important de s’assurer de ne pas dépasser le nombre de kilomètres inscrit sur le contrat, au risque que l’assurance ne couvre plus les dommages causés.

Les garanties obligatoires de l’assurance auto

Chaque assurance automobile comme l’assurance auto de Groupama par exemple, propose des garanties obligatoires dans leurs contrats. Que ce soit un contrat au tiers ou un contrat tout risque, vous devez au moins disposer d’une garantie responsabilité civile afin de couvrir les dommages causés à une personne tierce.

D’autres garanties sont fortement recommandées pour vous assurer vous et votre véhicule. Dans les garanties de base, on retrouve :

Les garanties dommages tous accidents ou tous risques

Assurance corporelle du conducteur

Assistance au véhicule et aux personnes en déplacement

Garantie véhicule de remplacement en cas d’accident

Les garanties supplémentaire pour les vacances

Avant de partir en vacances, jetez un œil à votre contrat d’assurance et vérifiez vos garanties. Vous aurez peut-être envie de contacter votre assureur auto pour étendre votre formule afin d’y inclure de nouvelles garanties, plus adaptées à votre départ en vacances.

Nous vous conseillons d’opter pour ces quelques garanties afin de partir en voyage en toute sérénité :

Garantie en cas de vol

Garantie en cas d’incendie

Garantie dommages tout accidents/vandalisme

Garantie bris de glace

Garantie catastrophe naturelle, attentats et actes de terrorisme

Véhicule de remplacement en cas de panne ou de vol

Garantie contenu du véhicule

Roadtrip à l’étranger

Quelle assurance pour les voyages en voiture à l’étranger ?

Si vous partez en road trip à l’étranger avec votre voiture ou votre propre van, vous devez vous assurer dans un premier temps que votre assurance auto vous couvre aussi à l’étranger. Il est très important de contacter votre assureur pour lui parler de votre projet afin d’être certain qu’aucune restriction ne vienne entraver votre séjour sur la route.

En effet, même si la responsabilité civile reste active en dehors des frontières françaises, d’autres garanties comme l’assistance ou le vol ne sera pas effectif dans certains pays. La situation peut également être différente si vous partez en voiture en Europe ou hors Europe.

Vérifier la carte verte

La carte verte est le document délivré par l’assureur qui fait office d’attestation d’assurance devant les autorités en France ainsi que dans certains pays à l’étranger. Cette carte est aussi appelée carte internationale d’assurance auto. Vous pouvez retrouver la liste des pays où votre assurance fonctionne au verso de la carte.

Les garanties de l’assurance à l’étranger

Certaines garanties sont fortement recommandées lorsque les séjours sont à l’étranger notamment en cas de vol ou d’accident :

Assistance remorquage

Assistance rapatriement des passagers et/ou du véhicule

Prise en charge de l’hébergement pendant les réparations

Choisir une assurance temporaire pour vos vacances

Contrairement aux idées reçues, il est possible de souscrire une assurance supplémentaire parfaitement adaptées aux besoins des vacances. On appelle cela une assurance temporaire.

La durée d’une assurance temporaire peut s’étendre d’une journée à trois mois, selon la durée dont vous avez besoin. Ce type d’assurance voiture peut couvrir le bris de glace, le vol, les dommages en cas d’incendie ou encore l’assistance prêt de voiture ou rapatriement.

Bien entendu, ce type d’assurance propose des tarifs un peu plus élevé qu’une assurance classique. A vous de bien vous renseigner et de bien comparer les garanties et les prix.