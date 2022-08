Renault Captur Rive Gauche : la meilleure finition ?

Renault Captur Rive Gauche

Cette année, Renault a ressorti une série spéciale qui était déjà apparue il y a 10 ans sur d’autres modèles, comme la Twingo Rive Gauche.

Le Renault Captur Rive Gauche est basé sur la finition Techno, qui remplace l’ancienne finition Intens. Avec des prix qui débutent à 28900 euros, contre 26450 euros pour une version Techno. Un écart qui s’explique par les moteurs disponibles : le Captur Techno est proposé avec le petit TCe 90 ch, alors que le Captur Rive Gauche est proposé à partir du moteur Mild Hybrid 140 ch.

Ce même moteur est proposé sur la version Techno à 28000 euros : l’écart de prix se limite donc à 900 euros seulement.

La présentation spécifique du Captur Rive Gauche

Esthétiquement, plusieurs éléments sont revêtus d’une teinte noir brillant. Il s’agit des jantes alliage 18″ Pasadena, des protections inférieurs de portes, de la calandre, du jonc chromé sous le vitrage latéral, mais aussi des logos ! Cette teinte habille également les sabots de protection des boucliers avant et arrière.

La tendance est actuellement au noir brillant, qui remplace progressivement le chrome classique sur les plus belles versions. Ici la combinaison est réussie avec le toit noir et les rétroviseurs dans la même teinte.

Sept teintes de caisses sont proposées : bleu marine fumé, noir étoilé, gris highland, bleu iron, gris cassiopée, blanc nacré, et rouge flamme.

A l’intérieur, la présentation comprend une sellerie spécifique en tissu et TEP noir titanium avec coutures noire, ainsi qu’un ciel de toit noir comme sur la version RS Line.

L’équipement comprend bien entendu la dotation de la version Techno, avec caméra de recul, Multi-Sense, vitres arrière surteintées, climatisation automatique, éclairage Full LED, aide au parking avant arrière, Easy Link avec écran 7″ et système de navigation, commutation automatique des feux de route…

Attention en revanche : Renault rencontre des problèmes d’approvisionnement sur certains composants. De nombreux clients acceptent ainsi de faire l’impasse sur les rétroviseurs rabbatables électriques pour ne pas rallonger excessivement le délai de livraison. Quand cet équipement est commandé, il arrive que Renault livre le véhicule sans l’option pour faire le montage après livraison…

Les prix : quel moteur choisir sur le Captur ?

En dehors du Mild Hybrid 140 ch affiché à 28900 euros, les clients peuvent opter pour le moteur Mild Hybrid 160 EDC à 31400 euros, la motorisation E-Tech 145 à 31800 euros, ou la motorisation E-Tech rechargeable à 37850 euros.

La première proposition est tout à fait convenable, si vous souhaitez faire l’impasse sur la boîte automatique.

En revanche si vous préférez une boîte automatique, la version E-TECH 145 est la plus intéressante car même si vous aurez 15 ch de moins que la version Mild Hybrid 160, la motorisation Full Hybrid vous permettra de réduire la consommation et donc de faire des économies. L’écart très élevé pour la version hybride rechargeable sera plus dur à rentabiliser, cette version n’aura donc pas notre préférence.

Le meilleur choix : un Captur Rive Gauche E-Tech 145 ch.

Cette série Rive Gauche apporte une présentation spécifique réussie, en alternative aux séries Captur E-Tech Engineered et Iconic dont les tarifs sont plus élevés.

Renault Captur Rive Gauche