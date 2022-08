Opel Astra XS : hybride et tunée

Opel Astra XS

L’Opel Astra XS est un projet inédit de show car entre XS Carnight, qui fête ses 20 ans, et Opel. Avec l’objectif de dynamiser l’Astra dans le monde du tuning, en Allemagne. Cet exemplaire est basé sur une Astra hybride rechargeable, afin de promouvoir la technologie proposée pour la première fois dans cette compacte.

Pas de préparation mécanique, puisque l’Astra XS conserve la puissance de 180 ch, et le couple de 360 Nm du modèle de série. En revanche la présentation extérieure est privilégiée, avec une préparation complète mais accessible. La suspension pneumatique GRINDS permet de poser la voiture au ras du sol pour les shooting photo…Les amortisseurs d’origine sont combinés avec des capteurs de hauteur Carstyle me. Element indispensable, les jantes alliage 20″ forgées sont signées par RVNT Forged, un fabricant américain de renom. Et enfin la présentation profite de la carrosserie bi-ton proposée sur l’Astra, mais aussi de stickers. Et bonne nouvelle, ils sont disponibles chez Opel Accessoires pour habiller les flancs de la compacte et le haut du pare-brise.

Déjà présente fin juillet pour les 20 ans de XS Carnight à Berlin, cette Astra sera aussi présentée au public lors du XS Carnight au lac Wörthersee en Autriche.

Une Opel Astra électrique sportive à l’étude ?

Des rumeurs commencent à circuler au sujet d’une Astra électrique sportive. L’Astra sera en effet prochainement commercialisée dans une version 100 % électrique, et ce dès 2023. N’oublions pas qu’Opel doit devenir rapidement une marque 100 % électrifiée. D’où ce besoin de dynamiser l’image de la marque tout en communiquant sur des versions électrifiées, comme c’est le cas avec cet exemplaire préparé par XSCN.

Quel niveau de puissance pourrait être proposé sur cette future Astra ? On en est seulement à l’heure des spéculations, avec des chiffres de 300 ch qui pourraient permettre d’aller concurrencer des compactes sportives…et thermiques.

Mais une voiture électrique puissante et bien dotée en batteries coûte cher, et on voit mal à l’heure actuelle qui souhaiterait mettre 60.000 euros dans une Astra électrique sportive. L’équation ne sera pas facile pour proposer une sportive électrique relativement bon marché. A suivre…

